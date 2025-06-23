Саммит НАТО в Гааге 24 июня, главная тема - увеличение оборонных расходов до 5% ВВП

Флаги стран НАТО. Фото: Новини.LIVE / Галина Остаповец

Уже во вторник, 24 июня, в Гааге начинается саммит НАТО. Ключевой темой которого станет увеличение оборонных расходов стран-членов до 5% ВВП.

Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Вероятно, страны НАТО согласятся учитывать в пределах 5% ВВП и расходы на поддержку Украины. В то же время окончательное решение будет приниматься отдельно в переговорах с каждым государством.

Если эту модель поддержат, это станет прорывом в долгосрочном финансировании украинской обороны: регулярные бюджетные расходы Альянса могут заменить нестабильные "разовые пакеты".

Гаага встречает гостей пробками и рекордной сметой в 183,4 миллиона евро или "миллионом евро в минуту" — это может быть один из самых дорогих саммитов НАТО в истории.

Напомним, Украина получила приглашение на саммит НАТО, который пройдет в Гааге 24-25 июня. А в МИД ответили, чего Украина ожидать от саммита НАТО.