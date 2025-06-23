Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрКиноНедвижимостьВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Саммит НАТО в Гааге — чего ожидать Украине

Саммит НАТО в Гааге — чего ожидать Украине

Ua en ru
Дата публикации 23 июня 2025 21:50
Саммит НАТО в Гааге 24 июня, главная тема - увеличение оборонных расходов до 5% ВВП
Флаги стран НАТО. Фото: Новини.LIVE / Галина Остаповец
Ключові моменти Чего ждать от саммита НАТО

Уже во вторник, 24 июня, в Гааге начинается саммит НАТО. Ключевой темой которого станет увеличение оборонных расходов стран-членов до 5% ВВП.

Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Реклама
Читайте также:

Чего ждать от саммита НАТО

Вероятно, страны НАТО согласятся учитывать в пределах 5% ВВП и расходы на поддержку Украины. В то же время окончательное решение будет приниматься отдельно в переговорах с каждым государством.

Если эту модель поддержат, это станет прорывом в долгосрочном финансировании украинской обороны: регулярные бюджетные расходы Альянса могут заменить нестабильные "разовые пакеты".

Гаага встречает гостей пробками и рекордной сметой в 183,4 миллиона евро или "миллионом евро в минуту" — это может быть один из самых дорогих саммитов НАТО в истории.

Напомним, Украина получила приглашение на саммит НАТО, который пройдет в Гааге 24-25 июня. А в МИД ответили, чего Украина ожидать от саммита НАТО.

НАТО ВВП Гаага Нидерланды военная помощь война в Украине
Галина Остаповец - Журналист
Автор:
Галина Остаповец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации