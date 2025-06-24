Андрій Єрмак поговорив з Марко Рубіо — які теми порушили

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Фото: ОПУ

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак з Гааги провів розмову з державним секретарем США Марко Рубіо. Лідери обговорили багато важливих питань, зокрема, майбутню зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа.

Про це Андрій Єрмак повідомив у Telegram 24 червня.

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Єрмак зазначив, що Україна підтримує зусилля США щодо стабілізації ситуації на Близькому Сході. Крім того, ми виступаємо за підхід до мирного врегулювання — мир через силу.

Крім того, лідери поговорили про підготовку до зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Зокрема, політики приділили увагу питанням структури зустрічі, порядку денному та ключовим питанням для обговорення. США підтверджують свою незмінну підтримку питання припинення вогню.

"Окремо обговорили гуманітарний трек, обміни полоненими, повернення викрадених Росією дітей. Зазначив, що прогресу у питаннях повернення дітей, на який ми розраховували, поки що немає і потрібна допомога США", — поділився керівник ОПУ.

Він також наголосив, що обміни полоненими та цивільними наразі є ключовим досягненням зустрічей з росіянами у Стамбулі. Однак цього недостатньо і це не впливає на завершення війни. Росія продовжує зривати мирний процес.

Загалом, сторони домовилися продовжувати конструктивну роботу.

Нагадаємо, нещодавно Єрмак пояснив схожість України з Ізраїлем. За його словами, країни просто воюють за саме право існувати.

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