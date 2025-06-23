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Головна Новини дня Єрмак пояснив схожість України з Ізраїлем — заява

Єрмак пояснив схожість України з Ізраїлем — заява

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Дата публікації: 23 червня 2025 16:54
Керівник ОП Єрмак порівняв боротьбу України та Ізраїлю
Керівник ОП Андрій Єрмак. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Ключові моменти Ізраїль та Україна

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак порівняв Ізраїль та Україну. За його словами, країни просто воюють за саме право існувати.

Про це Андрій Єрмак повідомив у Telegram у понеділок, 23 червня.

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Ізраїль та Україна

Єрмак зазначив, що Іран хоче, щоб Ізраїлю не існувало, а Росія — щоб не існувало України.

"Дві автократії, що мислять однаково і не визнають права на існування єврейського та українського народів", — наголосив керівник ОП.

За його словами, Україна та Ізраїль просто воюють за саме право існувати. Вони не прагнуть знищення інших держав.

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Допис Єрмака. Фото: скриншот

Нагадаємо, ГУР спільно з МЗС провели евакуацію українців з Ізраїлю. Операцію здійснили за дорученням Президента Володимира Зеленського.

Раніше глава держави наголосив, що іранський режим активно підтримує Росію. Країна постачає Москві зброю для продовження війни проти України.

Офіс президента Іран Ізраїль Андрій Єрмак Україна Росія
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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