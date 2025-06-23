Керівник ОП Єрмак порівняв боротьбу України та Ізраїлю

Керівник ОП Андрій Єрмак. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак порівняв Ізраїль та Україну. За його словами, країни просто воюють за саме право існувати.

Про це Андрій Єрмак повідомив у Telegram у понеділок, 23 червня.

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Ізраїль та Україна

Єрмак зазначив, що Іран хоче, щоб Ізраїлю не існувало, а Росія — щоб не існувало України.

"Дві автократії, що мислять однаково і не визнають права на існування єврейського та українського народів", — наголосив керівник ОП.

За його словами, Україна та Ізраїль просто воюють за саме право існувати. Вони не прагнуть знищення інших держав.

Допис Єрмака. Фото: скриншот

Нагадаємо, ГУР спільно з МЗС провели евакуацію українців з Ізраїлю. Операцію здійснили за дорученням Президента Володимира Зеленського.

Раніше глава держави наголосив, що іранський режим активно підтримує Росію. Країна постачає Москві зброю для продовження війни проти України.