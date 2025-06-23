Керівник ОП Єрмак порівняв боротьбу України та Ізраїлю

Єрмак пояснив схожість України з Ізраїлем — заява
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак порівняв Ізраїль та Україну. За його словами, країни просто воюють за саме право існувати.
Про це Андрій Єрмак повідомив у Telegram у понеділок, 23 червня.
Ізраїль та Україна
Єрмак зазначив, що Іран хоче, щоб Ізраїлю не існувало, а Росія — щоб не існувало України.
"Дві автократії, що мислять однаково і не визнають права на існування єврейського та українського народів", — наголосив керівник ОП.
За його словами, Україна та Ізраїль просто воюють за саме право існувати. Вони не прагнуть знищення інших держав.
Нагадаємо, ГУР спільно з МЗС провели евакуацію українців з Ізраїлю. Операцію здійснили за дорученням Президента Володимира Зеленського.
Раніше глава держави наголосив, що іранський режим активно підтримує Росію. Країна постачає Москві зброю для продовження війни проти України.
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