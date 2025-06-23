Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоСвятаТехнологіїНерухомістьЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяКіноРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Україна вивезла своїх громадян з Ізраїлю – кадри місії від ГУР

Україна вивезла своїх громадян з Ізраїлю – кадри місії від ГУР

Ua en ru
Дата публікації: 23 червня 2025 10:06
Україна евакуювала 176 людей з Ізраїлю – ексклюзивне відео операції
Українці тримають прапор. Фото: кадр з відео
Ключові моменти Українців евакуювали з Ізраїлю на тлі загострення конфлікту

На тлі загострення ситуації на Близькому сході Головне управління розвідки Міноборони України спільно з Міністерством закордонних справ провели спецоперацію з евакуації громадян з території Ізраїлю. Операція була здійснена за дорученням Президента України.

Відеокадри евакуації оприлюднила пресслужба ГУР

Реклама
Читайте також:

Українців евакуювали з Ізраїлю на тлі загострення конфлікту

Як повідомляється, додому повернулися 133 громадянина України. Крім того, евакуйовано громадян інших держав — Молдови, Латвії, Азербайджану та США. Загальна кількість врятованих становить 176 осіб.

На ексклюзивному відео, яке було оприлюднено після завершення операції, можна побачити окремі фрагменти її проведення.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський прокоментував евакуацію українців з Ізраїлю. 

Зазначимо, що 22 червня США вдарили по ядерних об'єктах Ірану. 

Натомість ЗМІ вважають, що в Ірану є кілька варіантів відповіді на удари. 

Ізраїль українці евакуація ГУР війна
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації