Україна евакуювала 176 людей з Ізраїлю – ексклюзивне відео операції

Українці тримають прапор. Фото: кадр з відео

На тлі загострення ситуації на Близькому сході Головне управління розвідки Міноборони України спільно з Міністерством закордонних справ провели спецоперацію з евакуації громадян з території Ізраїлю. Операція була здійснена за дорученням Президента України.

Відеокадри евакуації оприлюднила пресслужба ГУР.

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Як повідомляється, додому повернулися 133 громадянина України. Крім того, евакуйовано громадян інших держав — Молдови, Латвії, Азербайджану та США. Загальна кількість врятованих становить 176 осіб.

На ексклюзивному відео, яке було оприлюднено після завершення операції, можна побачити окремі фрагменти її проведення.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський прокоментував евакуацію українців з Ізраїлю.

Зазначимо, що 22 червня США вдарили по ядерних об'єктах Ірану.

Натомість ЗМІ вважають, що в Ірану є кілька варіантів відповіді на удари.