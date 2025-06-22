Україна евакуювала громадян із Близького Сходу — деталі від Зеленського

Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Україна провела евакуацію людей на Близькому Сході. Заходи проводилися напередодні активних дій Сполучених Штатів Америки щодо обʼєктів ядерної програми в Ірані.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram у неділю, 22 червня.

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Евакуація на Близькому Сході

"Напередодні активних дій Сполучених Штатів щодо обʼєктів ядерної програми в Ірані українські дипломати та ГУР здійснили важливий етап евакуації громадян України та держав-партнерів із зони небезпеки: 176 людей були евакуйовані з Ізраїлю в Єгипет, також триває евакуація з території Ірану в Азербайджан", — розповів Зеленський.

За його словами, очільник МЗС Андрій Сибіга доповів щодо роботи українських посольств у регіоні та здійснення евакуаційних заходів. Серед евакуйованих Україною осіб були, зокрема, громадяни Молдови, Латвії, Азербайджану, Естонії та США.

Зеленський наголосив, що Україна реагує на кожне звернення та продовжить евакуаційні заходи. Глава держави доручив МЗС та розвідці забезпечити можливості для захисту українців.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, 22 червня США вдарили по ядерних об'єктах Ірану. Лідер Штатів Дональд Трамп заявив про значний військовий успіх.

А премʼєр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу подякував Трампу за атаку. Він закликав до миру через силу.