Украина эвакуировала граждан с Ближнего Востока — детали от Зеленского

Украина провела эвакуацию людей с Ближнего Востока, — Зеленский
Украина провела эвакуацию людей на Ближнем Востоке. Мероприятия проводились накануне активных действий Соединенных Штатов Америки в отношении объектов ядерной программы в Иране.
Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram в воскресенье, 22 июня.
Эвакуация на Ближнем Востоке
"Накануне активных действий Соединенных Штатов по объектам ядерной программы в Иране украинские дипломаты и ГУР осуществили важный этап эвакуации граждан Украины и государств-партнеров из зоны опасности: 176 человек были эвакуированы из Израиля в Египет, также продолжается эвакуация с территории Ирана в Азербайджан", — рассказал Зеленский.
По его словам, глава МИД Андрей Сибига доложил о работе украинских посольств в регионе и осуществлении эвакуационных мероприятий. Среди эвакуированных Украиной лиц были, в частности, граждане Молдовы, Латвии, Азербайджана, Эстонии и США.
Зеленский отметил, что Украина реагирует на каждое обращение и продолжит эвакуационные мероприятия. Глава государства поручил МИД и разведке обеспечить возможности для защиты украинцев.
Напомним, 22 июня США ударили по ядерным объектам Ирана. Лидер Штатов Дональд Трамп заявил о значительном военном успехе.
А премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил Трампа за атаку. Он призвал к миру через силу.
Читайте Новини.LIVE!