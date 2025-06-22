Удар США по Ірану — в Ізраїлі подякували Трампу

Мир через силу — в Ізраїлі подякували Трампу за удари по Ірану
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу подякував президенту США Дональду Трампу за удар по ключових ядерних об'єктах Ірану. Він назвав цю операцію "історичною" і закликав до миру через силу.
Про це Біньямін Нетаньягу написав у своєму Х.
Реакція Нетаньягу на удар США по Ірану
Нетаньягу заявив, що США виконали завдання, яке раніше нікому не вдавалося, і цим продемонстрували "дивовижну і праведну міць". Крім того, він розповів, що операція мала назву "Лінія розмежування" і її реалізував Ізраїль у співпраці зі США. За словами прем'єра, вона є прикладом "безпрецедентної взаємодії двох країн".
President Trump and I often say: ‘Peace through strength.’— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) June 22, 2025
First comes strength, then comes peace.
And tonight, @realDonaldTrump and the United States acted with a lot of strength. pic.twitter.com/7lTWCZkgw7
"Історія зафіксує, що президент Трамп діяв, щоб позбавити найнебезпечніший у світі режим найнебезпечнішої у світі зброї", – підкреслив Нетаньягу.
Крім того, він сподівається, що цей крок стане основою для майбутнього процвітання та миру на Близькому Сході та далеко за його межами.
"Ми з президентом Трампом часто говоримо: "Мир через силу". Спочатку приходить сила, а потім — мир. І сьогодні ввечері президент Трамп і Сполучені Штати діяли з великою силою", — наголосив прем'єр Ізраїлю.
Нагадаємо, 22 червня США атакували декілька ядерних об'єктів Ірану. Америка вдарила важкими авіабомбами та крилатими ракетами.
Сам Трамп заявив, що це була "винятково успішна атака" і у світі "немає іншої армії, здатної на таке".
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