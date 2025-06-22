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Мир через силу — в Ізраїлі подякували Трампу за удари по Ірану

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Дата публікації: 22 червня 2025 09:34
Удар США по Ірану — в Ізраїлі подякували Трампу
Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу. Фото: REUTERS
Ключові моменти Реакція Нетаньягу на удар США по Ірану

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу подякував президенту США Дональду Трампу за удар по ключових ядерних об'єктах Ірану. Він назвав цю операцію "історичною" і закликав до миру через силу.

Про це Біньямін Нетаньягу написав у своєму Х.

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Реакція Нетаньягу на удар США по Ірану

Нетаньягу заявив, що США виконали завдання, яке раніше нікому не вдавалося, і цим продемонстрували "дивовижну і праведну міць". Крім того, він розповів, що операція мала назву "Лінія розмежування" і її реалізував Ізраїль у співпраці зі США. За словами прем'єра, вона є прикладом "безпрецедентної взаємодії двох країн". 

"Історія зафіксує, що президент Трамп діяв, щоб позбавити найнебезпечніший у світі режим найнебезпечнішої у світі зброї", – підкреслив Нетаньягу.

Крім того, він сподівається, що цей крок стане основою для майбутнього процвітання та миру на Близькому Сході та далеко за його межами. 

"Ми з президентом Трампом часто говоримо: "Мир через силу". Спочатку приходить сила, а потім — мир. І сьогодні ввечері президент Трамп і Сполучені Штати діяли з великою силою", — наголосив прем'єр Ізраїлю. 

Нагадаємо, 22 червня США атакували декілька ядерних об'єктів Ірану. Америка вдарила важкими авіабомбами та крилатими ракетами. 

Сам Трамп заявив, що це була "винятково успішна атака" і у світі  "немає іншої армії, здатної на таке".

США Іран Ізраїль Беньямін Нетаньягу ядерна зброя обстріли
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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