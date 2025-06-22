Удар США по Ирану — в Израиле поблагодарили Трампа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Фото: REUTERS

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил президента США Дональда Трампа за удар по ключевым ядерным объектам Ирана. Он назвал эту операцию "исторической" и призвал к миру через силу.

Об этом Биньямин Нетаньяху написал в своем Х.

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Нетаньяху заявил, что США выполнили задачу, которая ранее никому не удавалась и этим продемонстрировали "удивительную и праведную мощь". Кроме того, он рассказал, что операция называлась "Линия разграничения" и ее реализовал Израиль в сотрудничестве с США. По словам премьера, она является примером "беспрецедентного взаимодействия двух стран".

Президент Трамп и я часто говорим: 'Мир через силу'.



Сначала приходит сила, потом приходит мир.



И сегодня вечером @realDonaldTrump и США действовали с большой силой. pic.twitter.com/7lTWCZkgw7 - Биньямин Нетаньяху - בנימין נתניהו (@netanyahu) 22 июня 2025 года

"История зафиксирует, что президент Трамп действовал, чтобы лишить самый опасный в мире режим самого опасного в мире оружия", — подчеркнул Нетаньяху.

Кроме того, он надеется, что этот шаг станет основой для будущего процветания и мира на Ближнем Востоке и далеко за его пределами.

"Мы с президентом Трампом часто говорим: "Мир через силу". Сначала приходит сила, а затем — мир. И сегодня вечером президент Трамп и Соединенные Штаты действовали с большой силой", — подчеркнул премьер Израиля.

Напомним, 22 июня США атаковали несколько ядерных объектов Ирана. Америка ударила тяжелыми авиабомбами и крылатыми ракетами.

Сам Трамп заявил, что это была "исключительно успешная атака" и в мире "нет другой армии, способной на такое".