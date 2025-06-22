Удари по Ірану — США атакували три ядерних об'єкти

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

США приєдналися до ударів по Ірану. Було завдано ударів по ядерних об'єктах країни.

Про це повідомив президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

Реклама

Читайте також:

Удар США по ядерних об'єктах Ірану

Трамп розповів, що США завершили "винятково успішну атаку" на три ядерні об'єкти в Ірані — Фордо, Натанз та Ісфахан. За його словами, усі літаки покинули повітряний простір Ірану та повернулися на базу.

"Привітання нашим великим американським воїнам. У світі немає іншої армії, здатної на таке. Зараз — час для миру", — наголосив президент США.

Водночас один з американських чиновників повідомив у коментарі Reuters, що в атаці США на Іран брали участь бомбардувальники В-2.

"B-2 може бути оснащений для перевезення 30 000-фунтового GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, який призначено для знищення цілей глибоко під землею. Ця зброя, яка, за словами експертів, може бути використана для удару по ядерній програмі Ірану, включаючи Фордо", — пише видання.

Нагадаємо, Трамп також планує ухвалити рішення щодо можливої військової операції США проти Ірану. Це станеться впродовж найближчих двох тижнів.

Ще два дні тому ЗМІ повідомляли, що США не готові атакувати Іран. Дональд Трамп був обережним у цьому питанні та вагався у здатності американської надпотужної бомби GBU-57 знищити ціль.