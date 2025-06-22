Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоСвятаТехнологіїНерухомістьЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяКіноРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня США вдарили по ядерних об'єктах Ірану — що каже Трамп

США вдарили по ядерних об'єктах Ірану — що каже Трамп

Ua en ru
Дата публікації: 22 червня 2025 07:25
Удари по Ірану — США атакували три ядерних об'єкти
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard
Ключові моменти Удар США по ядерних об'єктах Ірану

США приєдналися до ударів по Ірану. Було завдано ударів по ядерних об'єктах країни.

Про це повідомив президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

Реклама
Читайте також:

Удар США по ядерних об'єктах Ірану

Трамп розповів, що США завершили "винятково успішну атаку" на три ядерні об'єкти в Ірані — Фордо, Натанз та Ісфахан. За його словами, усі літаки покинули повітряний простір Ірану та повернулися на базу. 

"Привітання нашим великим американським воїнам. У світі немає іншої армії, здатної на таке. Зараз — час для миру", — наголосив президент США.

Водночас один з американських чиновників повідомив у коментарі Reuters, що в атаці США на Іран брали участь бомбардувальники В-2. 

"B-2 може бути оснащений для перевезення 30 000-фунтового GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, який призначено для знищення цілей глибоко під землею. Ця зброя, яка, за словами експертів, може бути використана для удару по ядерній програмі Ірану, включаючи Фордо", — пише видання.

Нагадаємо, Трамп також планує ухвалити рішення щодо можливої військової операції США проти Ірану. Це станеться  впродовж найближчих двох тижнів.

Ще два дні тому ЗМІ повідомляли, що США не готові атакувати Іран. Дональд Трамп був обережним у цьому питанні та вагався у здатності американської надпотужної бомби GBU-57 знищити ціль.

США Ізраїль Дональд Трамп ядерна зброя обстріли
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації