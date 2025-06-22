Удары по Ирану — США атаковали три ядерных объекта

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

США присоединились к ударам по Ирану. Были нанесены удары по ядерным объектам страны.

Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

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Удар США по ядерным объектам Ирана

Трамп рассказал, что США завершили "исключительно успешную атаку" на три ядерных объекта в Иране — Фордо, Натанз и Исфахан. По его словам, все самолеты покинули воздушное пространство Ирана и вернулись на базу.

"Поздравления нашим великим американским воинам. В мире нет другой армии, способной на такое. Сейчас — время для мира", — подчеркнул президент США.

В то же время один из американских чиновников сообщил в комментарии Reuters, что в атаке США на Иран участвовали бомбардировщики В-2.

"B-2 может быть оснащен для перевозки 30 000-фунтового GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, который предназначен для уничтожения целей глубоко под землей. Это оружие, которое, по словам экспертов, может быть использовано для удара по ядерной программе Ирана, включая Фордо", — пишет издание.

Напомним, Трамп также планирует принять решение о возможной военной операции США против Ирана. Это произойдет в течение ближайших двух недель.

Еще два дня назад СМИ сообщали, что США не готовы атаковать Иран. Дональд Трамп был осторожным в этом вопросе и сомневался в способности американской сверхмощной бомбы GBU-57 уничтожить цель.