Чому Трамп стримує удар по ядерному об’єкту Ірану у Фордо

Дональд Трамп спілкується з журналістами. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Обережність Дональда Трампа щодо можливого військового удару США по ядерному об’єкту в іранському Фордо пов’язана з сумнівами у здатності американської надпотужної бомби GBU-57 знищити ціль. Іран занадто добре заховав ядерний об'єкт під землею, що ускладнює його знищення стандартними методами.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на представників оборонного відомства США.

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Трамп не певен, що американські бомби дійсно знищать ядерний об'єкт

Дональд Трамп, як свідчать журналісти з інформації від джерел, неодноразово наголошував, що погодиться на авіаудар лише за умови повної впевненості у його ефективності. Йдеться про бомбу вагою 13,6 тонни, яка теоретично має здатність зруйнувати глибоко захований об’єкт зі збагачення урану. Проте, за інформацією джерел, Трамп досі дуже вагається і очікує, що сам факт загрози удару змусить Тегеран сісти за стіл переговорів.

Чому бомба GBU-57 може не впоратися

У Пентагоні ще з початку президентства Трампа точаться суперечки щодо реального потенціалу бомби GBU-57. Двоє посадовців, поінформованих про ситуацію, зазначають, що о'бєкт у Фордо може бути недосяжним для звичайних боєприпасів, і лише тактична ядерна зброя здатна завдати критичних ушкоджень об’єкту, який закладений на глибині приблизно 90 метрів під землею.

При цьому Дональд Трамп категорично не розглядає варіант застосування ядерної зброї. Міністр оборони Піт Гегсет і голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн на нарадах у Білому домі не обговорювали ядерні сценарії. За даними DTRA, Агентства зменшення загрози при Міноборони США, яке випробовувало GBU-57, ефективність звичайних бомб навіть у комбінації з кількома такими боєприпасами не гарантує руйнування тунелів під Фордо.

Під час брифінгів наголошувалося, що для знищення об’єкта потрібно було б спершу "розм’якшити" ґрунт звичайними засобами, а тоді застосувати тактичну ядерну зброю з бомбардувальника B-2. Проте, і такий план Дональд Трамп відкидає.

На думку генерала Ренді Маннера, навіть використання GBU-57 лише тимчасово відкине ядерну програму Ірану, можливо, на пів року або рік. Але остаточно зупинити її такий удар не зможе. Бомба розроблена для ураження підземних укриттів, однак має низку обмежень: її може нести лише стратегічний B-2, а для точної доставки потрібен стабільний GPS-сигнал.

Ізраїль теж має плани, як знизити ядерний об'єкт в Ірані

Ізраїль, попри заяви про перевагу в повітрі над Іраном, не має озброєння, яке б дозволяло зруйнувати настільки глибоко укритий об’єкт. Одним з альтернативних сценаріїв було запропоновано рейд ізраїльського спецназу з вертольотів, однак Трамп, за словами джерел, цей план також відкинув.

Що Іран заховав у підземному об'єкті в Фордо

Фордо є стратегічним об’єктом, збудованим під горою для захисту від повітряних атак. МАГАТЕ виявило там збагачення урану до 83,7%, тобто майже до рівня, необхідного для створення ядерної зброї. Саме тому виведення об’єкта з експлуатації дипломатичним або військовим шляхом розглядається як критично важливе для стримування ядерних амбіцій Ірану.

Нагадаємо, видання Axios оприлюднило статтю, де йшлося, що Ізраїль може й не чекати на рішення США і може самостійно вдарити по ядерному об'єкту в Ірані.

Інші західні ЗМІ заявили, що план зі знищення об'єкта вже готовий, проте, не вистачає рішення з боку Дональда Трампа. Своєю чергою президент США заявив, що вже "надто пізно" для переговорів з Іраном.

Також стало відомо, що аятола Алі Хаменеї, духовний лідер Ірану, збирається тікати до Росії.