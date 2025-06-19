Ізраїль може відправити спецпризначенців на ядерний об'єкт Ірану

Ізраїльські військові. Фото: Reuters

Ізраїльські офіційні особи вважають, що президент США Дональд Трамп може ухвалити рішення вдарити американськими бомбами по Ірану. Йдеться про підземний завод зі збагачення урану.

Про це пише Axios у четвер, 19 червня.

Реклама

Читайте також:

Удари по об'єктах Ірану

У матеріалі йдеться, що Ізраїль навіть без США може завдати серйозної шкоди підземному заводу зі збагачення урану у Фордо, який розташований у горі.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу і посол у Вашингтоні Єхіель Лейтер під час інтерв'ю натякали, що ЦАХАЛ має ще варіанти дій, окрім авіаударів.

Один із них — ризикована операція спецпризначенців, яку вже проводили у вересні 2024 року, але в менших масштабах. Тоді війська Ізраїлю знищили підземний завод із виробництва ракет у Сирії, заклавши там вибухівку і підірвавши її.

Однак зараз, коли ЦАХАЛ повністю контролює повітряний простір Ірану та завдав серйозного удару по його армії, варіант спецпризначенців виглядає не таким екстремальним.

Як зазначив американський чиновник, Ізраїль повідомив Трампу, що бомби можуть не пробити гору досить глибоко, але "вони (ізраїльтяни. — Ред.) можуть зробити це за допомогою людей".

Раніше видання ABC News писало, що США ведуть підготовку до удару по ядерному об'єкту в Ірані.

Також Трамп висловився щодо переговорів з Іраном стосовно ядерної програми.