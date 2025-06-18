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Трамп відповів Путіну щодо посередництва між Іраном та Ізраїлем

18 червня 2025 18:10
Євтушенко Аліна - редактор
Що сказав Трампа на пропозицію Путіна щодо посередництва між Іраном та Ізраїлем
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
Євтушенко Аліна - редактор

Президент США Дональд Трамп відповів російському диктатору Володимиру Путіну щодо пропозиції стати посередником на переговорах з Іраном. Глава Білого дому сказав, що очільник Кремля має спершу стати посередником "у себе", маючи на увазі переговори про припинення вогню з Україною.

Про це інформують Новини.LIVE.

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Трамп відповів Путіну щодо посередництва на переговорах з Іраном

Лідер США Дональд Трамп відповів Путіну, який прагне стати посередником між Іраном та Ізраїлем. Президент Америка зазначив, що російський диктатор має спершу стати посередником "у себе", маючи на увазі повномасштабну війну в Україні та можливі переговори про припинення вогню.

Відтак, глава Білого дому порадив Путіну розібратися спершу з Росією, а не намагатися стати посередником між Іраном та Ізраїлем.

"Я ось учора з ним говорив і сказав — він, до речі, запропонував допомогти посередником. Я йому відповів: зроби мені послугу — будь посередником у себе. Давай спочатку займемося Росією, добре? Я сказав: Володимире, давай спочатку розберемося з Росією. А цим можеш зайнятися згодом", — сказав президент США.

Нагадаємо, що Путін під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом запропонував послуги посередника на переговорах з Іраном.

Нещодавно стало відомо, чому Дональд Трамп не ввів нові санкції проти Росії. 

Також ми інформували, що у межах саміту НАТО, що відбудеться у Вашингтоні, Зеленський може особисто зустрітися з Дональдом Трампом.

США Іран Ізраїль війна Росія
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