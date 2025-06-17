Трамп відповів, чому досі не ввів санкції проти РФ

Чому США ще не ввели санкції проти Росії — Трамп назвав причину
Президент США Дональд Трамп пояснив, чому ще не ввів нові санкції проти Росії. За його словами, це коштує Америці великих грошей.
Про це пише Politico у вівторок, 17 червня.
Санкції США проти Росії
"Європа говорить про це (санкції. — Ред.), але поки що нічого не зробила. Давайте спочатку подивимося, як вони це здійснять", — сказав Трамп.
Журналіст нагадав, що раніше президент США казав про те, що може запровадити санкції проти Росії, і запитав, чому він зараз чекає та не вводить обмеження.
"Тому що я чекаю, чи буде підписано угоду, чи ні. Не забувайте, знаєте, санкції коштують нам дуже дорого. Коли я вводжу санкції проти якоїсь країни, це обходиться США у величезні гроші, у колосальні суми", — зазначив він.
Трамп додав, що це "не просто підписання документа", йдеться про мільярди доларів.
Нагадаємо, ЄС продовжив санкції проти Росії через анексію Криму до 23 червня 2026 року.
А голова МЗС України Андрій Сибіга на тлі ворожого удару по енергетиці Полтавщини закликав партнерів посилити санкції проти Росії.
Читайте Новини.LIVE!