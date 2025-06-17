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Чому США ще не ввели санкції проти Росії — Трамп назвав причину

17 червня 2025 10:01
Євгенія Брюховецька - редактор
Трамп відповів, чому досі не ввів санкції проти РФ
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
Євгенія Брюховецька - редактор

Президент США Дональд Трамп пояснив, чому ще не ввів нові санкції проти Росії. За його словами, це коштує Америці великих грошей.

Про це пише Politico у вівторок, 17 червня.

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"Європа говорить про це (санкції. — Ред.), але поки що нічого не зробила. Давайте спочатку подивимося, як вони це здійснять", — сказав Трамп.

Журналіст нагадав, що раніше президент США казав про те, що може запровадити санкції проти Росії, і запитав, чому він зараз чекає та не вводить обмеження. 

"Тому що я чекаю, чи буде підписано угоду, чи ні. Не забувайте, знаєте, санкції коштують нам дуже дорого. Коли я вводжу санкції проти якоїсь країни, це обходиться США у величезні гроші, у колосальні суми", — зазначив він.

Трамп додав, що це "не просто підписання документа", йдеться про мільярди доларів.

Нагадаємо, ЄС продовжив санкції проти Росії через анексію Криму до 23 червня 2026 року.

А голова МЗС України Андрій Сибіга на тлі ворожого удару по енергетиці Полтавщини закликав партнерів посилити санкції проти Росії.

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