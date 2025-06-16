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У Politico припустили, коли Трамп вдарить санкціями по РФ

16 червня 2025 16:15
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Санкції проти Росії — коли Трамп прийме рішення
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Президент США Дональда Трамп розглядає можливість запровадження нових санкцій проти Росії. Це може статися вже найближчим часом.

Про це заявив колишній помічник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Фред Флейц в коментарі Politico.

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За словами Флейца, Трамп розчарований небажанням Кремля серйозно ставитися до мирних переговорів з Україною. Це, за його словами, сприймається американським лідером як особиста неповага з боку Володимира Путіна.

"Існує велика ймовірність, що протягом наступних кількох тижнів Трамп завершить дипломатичні переговори та запровадить санкції проти Росії. Але Трамп триматиме двері відкритими для відновлення переговорів", – сказав він. 

Водночас Флейц наголосив, що Трамп понад усе "ненавидить Європейський Союз".

Раніше очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала країни G7 посилити санкції проти Росії, аби змусити її погодитися на справжнє припинення вогню в Україні.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський може зустрітися з американським лідером Дональдом Трампом на полях саміту G7 у Канаді.

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