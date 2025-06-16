Санкції проти Росії — коли Трамп прийме рішення

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональда Трамп розглядає можливість запровадження нових санкцій проти Росії. Це може статися вже найближчим часом.

Про це заявив колишній помічник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Фред Флейц в коментарі Politico.

Реклама

Читайте також:

Санкції проти РФ

За словами Флейца, Трамп розчарований небажанням Кремля серйозно ставитися до мирних переговорів з Україною. Це, за його словами, сприймається американським лідером як особиста неповага з боку Володимира Путіна.

"Існує велика ймовірність, що протягом наступних кількох тижнів Трамп завершить дипломатичні переговори та запровадить санкції проти Росії. Але Трамп триматиме двері відкритими для відновлення переговорів", – сказав він.

Водночас Флейц наголосив, що Трамп понад усе "ненавидить Європейський Союз".

Раніше очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала країни G7 посилити санкції проти Росії, аби змусити її погодитися на справжнє припинення вогню в Україні.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський може зустрітися з американським лідером Дональдом Трампом на полях саміту G7 у Канаді.