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В Politico предположили, когда Трамп ударит санкциями по РФ

16 июня 2025 16:15
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Санкции против России — когда Трамп примет решение
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Президент США Дональда Трамп рассматривает возможность введения новых санкций против России. Это может произойти уже в ближайшее время.

Об этом заявил бывший помощник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Фред Флейц в комментарии Politico.

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По словам Флейца, Трамп разочарован нежеланием Кремля серьезно относиться к мирным переговорам с Украиной. Это, по его словам, воспринимается американским лидером как личное неуважение со стороны Владимира Путина.

"Существует большая вероятность, что в течение следующих нескольких недель Трамп завершит дипломатические переговоры и введет санкции против России. Но Трамп будет держать двери открытыми для возобновления переговоров", — сказал он.

В то же время Флейц отметил, что Трамп больше всего "ненавидит Европейский Союз".

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны G7 усилить санкции против России, чтобы заставить ее согласиться на настоящее прекращение огня в Украине.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с американским лидером Дональдом Трампом на полях саммита G7 в Канаде.

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