Трамп ответил, почему до сих пор не ввел санкции против РФ

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп объяснил, почему еще не ввел новые санкции против России. По его словам, это стоит Америке больших денег.

Об этом пишет Politico во вторник, 17 июня.

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"Европа говорит об этом (санкциях. — Ред.), но пока ничего не сделала. Давайте сначала посмотрим, как они это осуществят", — сказал Трамп.

Журналист напомнил, что ранее президент США говорил о том, что может ввести санкции против России, и спросил, почему он сейчас ждет и не вводит ограничения.

"Потому что я жду, будет ли подписано соглашение или нет. Не забывайте, знаете, санкции стоят нам очень дорого. Когда я ввожу санкции против какой-либо страны, это обходится США в огромные деньги, в колоссальные суммы", — отметил он.

Трамп добавил, что это "не просто подписание документа", речь идет о миллиардах долларов.

Напомним, ЕС продлил санкции против России из-за аннексии Крыма до 23 июня 2026 года.

А глава МИД Украины Андрей Сибига на фоне вражеского удара по энергетике Полтавщины призвал партнеров усилить санкции против России.