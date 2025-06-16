Знизити ціну на нафту — Сибіга закликав посилити тиск на РФ

Голова МЗС Андрій Сибіга. Фото: EPA

Російські війська у неділю, 15 червня, завдали удару по енергетичній інфраструктурі у місті Кременчук Полтавської області. Голова Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга закликав партнерів до посилення тиску на Росію.

Про це Сибіга написав в X у понеділок, 16 червня.

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"Вчорашній варварський напад на енергетичну інфраструктуру Кременчука є частиною кампанії Росії з бомбардування української цивільної енергетичної інфраструктури", — зазначив міністр.

Він зазначив, що Росія планує атакувати українську енергомережу, поки вся увага світу прикута до Близького Сходу. Сибіга зауважив, що це цинічно, оскільки російський диктатор Володимир Путін постійно намагається імітувати "конструктивність" щодо мирних зусиль США.

Водночас насправді очільник Кремля демонструє повне нехтування, посилюючи атаки на Україну. Голова МЗС закликав партнерів змінити стратегію, завдавши сильного удару по російській енергетиці за допомогою санкцій.

"Обмеження ціни на нафту до 30 доларів, нові обмеження для "тіньового флоту" та його капітанів, а також інші енергетичні санкції. Вдарити Путіна по болючому місцю — це сприятиме, а не перешкоджатиме мирному процесу", — додав Сибіга.

Скриншот допису Сибіги

Нагадаємо, в ISW вважають, що російський диктатор Володимир Путін намагається відвернути увагу від війни в Україні, пропонуючи США "допомогу" у посередництві щодо мирного врегулювання між Ізраїлем та Іраном.

А в Канаді розпочинається саміт G7, на полях якого американський лідер Дональд Трамп може зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським.