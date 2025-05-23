Росія атакувала Кременчук на Полтавщині — які наслідки

Росія атакувала БпЛА по Кременчуку — є поранений і руйнування
У ніч проти 23 травня російські війська здійснили масований удар безпілотниками по Полтавській області. Внаслідок влучань і падіння уламків у Кременчуцькій громаді знищено будівлю одного з місцевих підприємств.
Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Володимир Когут.
У Кременчуцькій громаді є руйнування та постраждалі
На місці атаки виникла пожежа, яку вдалося оперативно локалізувати підрозділам ДСНС. Вибухова хвиля пошкодила сім приватних домогосподарств, також одна людина зазнала травм, але відмовилась від госпіталізації.
У результаті обстрілу пошкоджено лінії електропередач: наразі без електроенергії залишаються понад 100 юридичних споживачів і майже 1800 приватних абонентів. Ремонтні бригади вже працюють над відновленням електропостачання.
Крім того, ще понад 270 абонентів у Полтавському районі також залишилися без світла через падіння уламків дронів на електромережі. Відновлення енергопостачання триває.
У регіоні досі триває повітряна тривога. Влада закликає мешканців не нехтувати сигналами небезпеки та залишатися в укриттях до відбою.
Нагадаємо, Полтавщина у травні була під атакою російських безпілотників. У регіоні були відключення світла.
Сьогодні також стало відомо, що у Чернівецькій області під атакою опинилася залізнична інфраструктура.
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