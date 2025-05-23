Росія атакувала Кременчук на Полтавщині — які наслідки

Пожежа після атаки. Фото: Полтавська ОВА

У ніч проти 23 травня російські війська здійснили масований удар безпілотниками по Полтавській області. Внаслідок влучань і падіння уламків у Кременчуцькій громаді знищено будівлю одного з місцевих підприємств.

Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Володимир Когут.

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На місці атаки виникла пожежа, яку вдалося оперативно локалізувати підрозділам ДСНС. Вибухова хвиля пошкодила сім приватних домогосподарств, також одна людина зазнала травм, але відмовилась від госпіталізації.

Наслідки атаки. Фото: Полтавська ОВА

У результаті обстрілу пошкоджено лінії електропередач: наразі без електроенергії залишаються понад 100 юридичних споживачів і майже 1800 приватних абонентів. Ремонтні бригади вже працюють над відновленням електропостачання.

Завали та пожежа. Фото: Полтавська ОВА

Наслідки атаки у Полтавській області. Фото: Полтавська ОВА

Крім того, ще понад 270 абонентів у Полтавському районі також залишилися без світла через падіння уламків дронів на електромережі. Відновлення енергопостачання триває.

У регіоні досі триває повітряна тривога. Влада закликає мешканців не нехтувати сигналами небезпеки та залишатися в укриттях до відбою.

Нагадаємо, Полтавщина у травні була під атакою російських безпілотників. У регіоні були відключення світла.

Сьогодні також стало відомо, що у Чернівецькій області під атакою опинилася залізнична інфраструктура.