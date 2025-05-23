Россия атаковала Кременчуг на Полтавщине - какие последствия

Россия атаковала БпЛА Кременчуг — есть раненый и разрушения
В ночь на 23 мая российские войска осуществили массированный удар беспилотниками по Полтавской области. В результате попаданий и падения обломков в Кременчугской громаде уничтожено здание одного из местных предприятий.
Об этом сообщил начальник Полтавской ОГА Владимир Когут.
В Кременчугской громаде есть разрушения и пострадавшие
На месте атаки возник пожар, который удалось оперативно локализовать подразделениям ГСЧС. Взрывная волна повредила семь частных домохозяйств, также один человек получил травмы, но отказался от госпитализации.
В результате обстрела повреждены линии электропередач: сейчас без электроэнергии остаются более 100 юридических потребителей и почти 1800 частных абонентов. Ремонтные бригады уже работают над восстановлением электроснабжения.
Кроме того, еще более 270 абонентов в Полтавском районе также остались без света из-за падения обломков дронов на электросети. Восстановление энергоснабжения продолжается.
В регионе до сих пор продолжается воздушная тревога. Власти призывают жителей не пренебрегать сигналами опасности и оставаться в укрытиях до отбоя.
Напомним, Полтавщина в мае была под атакой российских беспилотников. В регионе были отключения света.
Сегодня также стало известно, что в Черновицкой области под атакой оказалась железнодорожная инфраструктура.
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