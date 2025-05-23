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Россия атаковала БпЛА Кременчуг — есть раненый и разрушения

23 мая 2025 08:49
Анастасия Постоенко - Редактор
Россия атаковала Кременчуг на Полтавщине - какие последствия
Пожар после атаки после атаки. Фото: Полтавская ОГА
Анастасия Постоенко - Редактор

В ночь на 23 мая российские войска осуществили массированный удар беспилотниками по Полтавской области. В результате попаданий и падения обломков в Кременчугской громаде уничтожено здание одного из местных предприятий.

Об этом сообщил начальник Полтавской ОГА Владимир Когут.

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На месте атаки возник пожар, который удалось оперативно локализовать подразделениям ГСЧС. Взрывная волна повредила семь частных домохозяйств, также один человек получил травмы, но отказался от госпитализации.

Полтавщина дрони
Последствия атаки. Фото: Полтавская ОГА

В результате обстрела повреждены линии электропередач: сейчас без электроэнергии остаются более 100 юридических потребителей и почти 1800 частных абонентов. Ремонтные бригады уже работают над восстановлением электроснабжения.

Полтавщина дрони 23 травня
Завалы и пожар. Фото: Полтавская ОГА
Полтавщина наслідки атаки дронів 23 травня
Последствия атаки в Полтавской области. Фото: Полтавская ОГА

Кроме того, еще более 270 абонентов в Полтавском районе также остались без света из-за падения обломков дронов на электросети. Восстановление энергоснабжения продолжается.

В регионе до сих пор продолжается воздушная тревога. Власти призывают жителей не пренебрегать сигналами опасности и оставаться в укрытиях до отбоя.

Напомним, Полтавщина в мае была под атакой российских беспилотников. В регионе были отключения света.

Сегодня также стало известно, что в Черновицкой области под атакой оказалась железнодорожная инфраструктура.

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