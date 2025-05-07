У Полтавському районі сталося аварійне відключення світла через атаку БпЛА

Рятувальники на місці атаки. Ілюстративне фото: ДСНС

Російські війська увечері в середу, 7 травня, атакували Полтавський район. Через падіння уламків дрона сталося аварійне відключення світла.

Про це повідомив голова ОВА Володимир Когут у Telegram.

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"Сьогодні ввечері у Полтавському районі працювала ППО. Через падіння уламків БпЛА сталося аварійне відключення електроенергії", — йдеться у повідомленні.

Когут уточнив, що без світла залишилися понад 900 побутових абонентів, наразі фахівці вже працюють над відновленням електропостачання.

Голова ОВА закликав мешканців області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Скриншот допису Когута

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