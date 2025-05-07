Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Враг атаковал Полтаву, произошло аварийное отключение света arrow

Враг атаковал Полтаву, произошло аварийное отключение света

7 мая 2025 20:57
Евгения Брюховецкая - редактор
В Полтавском районе произошло аварийное отключение света из-за атаки БпЛА
Спасатели на месте атаки. Иллюстративное фото: ГСЧС
Евгения Брюховецкая - редактор

Российские войска вечером в среду, 7 мая, атаковали Полтавский район. Из-за падения обломков дрона произошло аварийное отключение света.

Об этом сообщил председатель ОВА Владимир Когут в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Атака на Полтаву 7 мая

"Сегодня вечером в Полтавском районе работала ПВО. Из-за падения обломков БпЛА произошло аварийное отключение электроэнергии", — говорится в сообщении.

Когут уточнил, что без света остались более 900 бытовых абонентов, сейчас специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения.

Председатель ОВА призвал жителей области не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

null
Скриншот поста Когута

Напомним, в результате российского удара по Киеву погибла семья зооволонтеров и их животные.

А вчера враг ударил по рынку "Барабашово" в Харькове, Новини.LIVE побывали на месте и показали последствия.

беспилотники обстрелы Полтава Полтавская область война в Украине отключения света
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама