В Полтавском районе произошло аварийное отключение света из-за атаки БпЛА

Враг атаковал Полтаву, произошло аварийное отключение света
Российские войска вечером в среду, 7 мая, атаковали Полтавский район. Из-за падения обломков дрона произошло аварийное отключение света.
Об этом сообщил председатель ОВА Владимир Когут в Telegram.
Атака на Полтаву 7 мая
"Сегодня вечером в Полтавском районе работала ПВО. Из-за падения обломков БпЛА произошло аварийное отключение электроэнергии", — говорится в сообщении.
Когут уточнил, что без света остались более 900 бытовых абонентов, сейчас специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения.
Председатель ОВА призвал жителей области не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Напомним, в результате российского удара по Киеву погибла семья зооволонтеров и их животные.
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