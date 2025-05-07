В Полтавском районе произошло аварийное отключение света из-за атаки БпЛА

Спасатели на месте атаки. Иллюстративное фото: ГСЧС

Российские войска вечером в среду, 7 мая, атаковали Полтавский район. Из-за падения обломков дрона произошло аварийное отключение света.

Об этом сообщил председатель ОВА Владимир Когут в Telegram.

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Атака на Полтаву 7 мая

"Сегодня вечером в Полтавском районе работала ПВО. Из-за падения обломков БпЛА произошло аварийное отключение электроэнергии", — говорится в сообщении.

Когут уточнил, что без света остались более 900 бытовых абонентов, сейчас специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения.

Председатель ОВА призвал жителей области не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Скриншот поста Когута

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