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Сибига призвал партнеров усилить санкции против РФ

16 июня 2025 13:05
Евгения Брюховецкая - редактор
Снизить цену на нефть - Сибига призвал усилить давление на РФ
Глава МИД Андрей Сибига. Фото: EPA
Евгения Брюховецкая - редактор

Российские войска в воскресенье, 15 июня, нанесли удар по энергетической инфраструктуре в городе Кременчуг Полтавской области. Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал партнеров к усилению давления на Россию.

Об этом Сибига написал в X в понедельник, 16 июня.

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Атака на Кременчуг

"Вчерашнее варварское нападение на энергетическую инфраструктуру Кременчуга является частью кампании России по бомбардировке украинской гражданской энергетической инфраструктуры", — отметил министр.

Он отметил, что Россия планирует атаковать украинскую энергосеть, пока все внимание мира приковано к Ближнему Востоку. Сибига отметил, что это цинично, поскольку российский диктатор Владимир Путин постоянно пытается имитировать "конструктивность" в отношении мирных усилий США.

В то же время на самом деле глава Кремля демонстрирует полное пренебрежение, усиливая атаки на Украину. Глава МИД призвал партнеров изменить стратегию, нанеся сильный удар по российской энергетике с помощью санкций.

"Ограничение цены на нефть до 30 долларов, новые ограничения для "теневого флота" и его капитанов, а также другие энергетические санкции. Ударить Путина по больному месту — это будет способствовать, а не препятствовать мирному процессу", — добавил Сибига.

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Скриншот поста Сибиги

Напомним, в ISW считают, что российский диктатор Владимир Путин пытается отвлечь внимание от войны в Украине, предлагая США "помощь" в посредничестве по мирному урегулированию между Израилем и Ираном.

А в Канаде начинается саммит G7, на полях которого американский лидер Дональд Трамп может встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

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