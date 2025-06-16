Снизить цену на нефть - Сибига призвал усилить давление на РФ

Глава МИД Андрей Сибига. Фото: EPA

Российские войска в воскресенье, 15 июня, нанесли удар по энергетической инфраструктуре в городе Кременчуг Полтавской области. Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал партнеров к усилению давления на Россию.

Об этом Сибига написал в X в понедельник, 16 июня.

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"Вчерашнее варварское нападение на энергетическую инфраструктуру Кременчуга является частью кампании России по бомбардировке украинской гражданской энергетической инфраструктуры", — отметил министр.

Он отметил, что Россия планирует атаковать украинскую энергосеть, пока все внимание мира приковано к Ближнему Востоку. Сибига отметил, что это цинично, поскольку российский диктатор Владимир Путин постоянно пытается имитировать "конструктивность" в отношении мирных усилий США.

В то же время на самом деле глава Кремля демонстрирует полное пренебрежение, усиливая атаки на Украину. Глава МИД призвал партнеров изменить стратегию, нанеся сильный удар по российской энергетике с помощью санкций.

"Ограничение цены на нефть до 30 долларов, новые ограничения для "теневого флота" и его капитанов, а также другие энергетические санкции. Ударить Путина по больному месту — это будет способствовать, а не препятствовать мирному процессу", — добавил Сибига.

Скриншот поста Сибиги

Напомним, в ISW считают, что российский диктатор Владимир Путин пытается отвлечь внимание от войны в Украине, предлагая США "помощь" в посредничестве по мирному урегулированию между Израилем и Ираном.

А в Канаде начинается саммит G7, на полях которого американский лидер Дональд Трамп может встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским.