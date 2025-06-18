Что сказал Трампа на предложение Путина о посредничестве между Ираном и Израилем

Трамп ответил Путину о посредничестве между Ираном и Израилем
Президент США Дональд Трамп ответил российскому диктатору Владимиру Путину относительно предложения стать посредником на переговорах с Ираном. Глава Белого дома сказал, что глава Кремля должен сначала стать посредником "у себя", имея в виду переговоры о прекращении огня с Украиной.
Об этом информируют Новини.LIVE.
Трамп ответил Путину относительно посредничества на переговорах с Ираном
Лидер США Дональд Трамп ответил Путину, который стремится стать посредником между Ираном и Израилем. Президент Америка отметил, что российский диктатор должен сначала стать посредником "у себя", имея в виду полномасштабную войну в Украине и возможные переговоры о прекращении огня.
Следовательно, глава Белого дома посоветовал Путину разобраться сначала с Россией, а не пытаться стать посредником между Ираном и Израилем.
"Я вот вчера с ним говорил и сказал — он, кстати, предложил помочь посредником. Я ему ответил: сделай мне одолжение — будь посредником у себя. Давай сначала займемся Россией, хорошо? Я сказал: Владимир, давай сначала разберемся с Россией. А этим можешь заняться позже", — сказал президент США.
Напомним, что Путин во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом предложил услуги посредника на переговорах с Ираном.
Недавно стало известно, почему Дональд Трамп не ввел новые санкции против России.
Также мы информировали, что в рамках саммита НАТО, который состоится в Вашингтоне, Зеленский может лично встретиться с Дональдом Трампом.
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