Коли можуть зустрітися Зеленський та Трамп — дата

Зеленський і Трамп можуть скоро зустрітися — відома дата
У рамках саміту НАТО, що відбудеться у Вашингтоні, президент України Володимир Зеленський може вперше за тривалий час особисто зустрітися з президентом США Дональдом Трампом. Обидва політики мають бути присутніми на робочій вечері лідерів, запланованій на 24 червня.
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
Коли можуть зустрітися Зеленський та Трамп
Хоча участь Зеленського в основних сесіях саміту не передбачається, він виступить на Форумі оборонних індустрій, який відбудеться паралельно з головними подіями саміту. Засідання Ради Україна–НАТО на рівні лідерів також цього разу не планується.
Попри очікування, цьогорічне підсумкове комюніке саміту НАТО обіцяє бути значно коротшим — за словами дипломатів, воно вміститься на одну сторінку. Україну в ньому, ймовірно, взагалі не згадають, тоді як Росію знову назвуть довгостроковою загрозою.
Ще однією важливою темою стане питання витрат на оборону. Союзники планують зобов’язатися підняти їхній рівень до 5% ВВП до 2032 року. Проте це зобов’язання можуть переглянути вже у 2029-му — якраз на завершення можливої каденції Дональда Трампа, якщо він повернеться до Білого дому.
Нагадаємо, що у вівторок, 17 червня, президент США Дональд Трамп несподівано перервав свій візит до Канади, де триває саміт "Великої сімки", і достроково повернувся до Вашингтона. Там він міг зустрітися із Володимиром Зеленським.
Раніше стало відомо, що Володимир Зеленський раніше зазначав, що хотів би обговорити на саміті з Дональдом Трампом можливість придбати оборонний пакет.
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