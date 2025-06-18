Коли можуть зустрітися Зеленський та Трамп — дата

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: Reuters

У рамках саміту НАТО, що відбудеться у Вашингтоні, президент України Володимир Зеленський може вперше за тривалий час особисто зустрітися з президентом США Дональдом Трампом. Обидва політики мають бути присутніми на робочій вечері лідерів, запланованій на 24 червня.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

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Хоча участь Зеленського в основних сесіях саміту не передбачається, він виступить на Форумі оборонних індустрій, який відбудеться паралельно з головними подіями саміту. Засідання Ради Україна–НАТО на рівні лідерів також цього разу не планується.

Попри очікування, цьогорічне підсумкове комюніке саміту НАТО обіцяє бути значно коротшим — за словами дипломатів, воно вміститься на одну сторінку. Україну в ньому, ймовірно, взагалі не згадають, тоді як Росію знову назвуть довгостроковою загрозою.

Ще однією важливою темою стане питання витрат на оборону. Союзники планують зобов’язатися підняти їхній рівень до 5% ВВП до 2032 року. Проте це зобов’язання можуть переглянути вже у 2029-му — якраз на завершення можливої каденції Дональда Трампа, якщо він повернеться до Білого дому.

Нагадаємо, що у вівторок, 17 червня, президент США Дональд Трамп несподівано перервав свій візит до Канади, де триває саміт "Великої сімки", і достроково повернувся до Вашингтона. Там він міг зустрітися із Володимиром Зеленським.

Раніше стало відомо, що Володимир Зеленський раніше зазначав, що хотів би обговорити на саміті з Дональдом Трампом можливість придбати оборонний пакет.