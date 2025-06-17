Трамп залишив саміт G7 достроково — зустріч із Зеленським скасована

Дональд Трамп сідає в літак. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент США Дональд Трамп у вівторок, 17 червня, несподівано достроково покинув саміт G7 у Канаді, де була запланована його зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Як пояснив глава Білого дому, він має терміново повернутися до Вашингтона через загострення ситуації на Близькому Сході.

Про це повідомляє CNN.

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Трамп достроково покинув саміт G7

"Я повинен повернутися. Це дуже важливо", — сказав Трамп, звертаючись до прем’єр-міністра Канади Марка Карні, якого назвав "чудовим господарем" і "фантастичним організатором саміту".

За словами Трампа, він прийняв це рішення особисто, а його помічники раніше підтвердили, що президент полетить до США на день раніше, ніж було заплановано. Очікується, що він прибуде до Вашингтона не раніше вівторка після 09:00 за київським часом.

"Я повинен повернутися раніше зі зрозумілих причин. Вони розуміють. Це дуже важливо", — наголосив Трамп, не уточнюючи деталей.

Разом із президентом США повертається також державний секретар Марко Рубіо, повідомили в Держдепартаменті. Тим часом, згідно з інформацією NBC News, Дональд Трамп дав задачу Раді національної безпеки підготуватися в Ситуаційній кімнаті Білого дому до його прибуття.

Таким чином, зустріч Дональда Трампа з Володимиром Зеленським, яка могла стати однією з ключових подій саміту G7 для України, не відбулася.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський раніше зазначав, що хотів би обговорити на саміті із Дональдом Трампом можливість придбати оборонний пакет.

Своєю чергою Дональд Трамп зосереджений на ситуації на Близькому Сході. Він закликав Іран та Ізраїль сісти за стіл переговорів.