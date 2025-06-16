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Трамп заявив про необхідність перемовин між Іраном та Ізраїлем

16 червня 2025 20:41
Анастасія Писаненко - редактор
Трамп зробив заяву про загострення на Близькому Сході - що відомо
Дональд Трамп. Фото: Reuters
Анастасія Писаненко - редактор

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран не зможе здобути перемогу у війні з Ізраїлем. Необхідно якнайшвидше розпочати переговори, поки ще не пізно.

Про це повідомляє канал Donald Trump українською.

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За словами Трампа, після початку ізраїльської військової операції проти Ірану, Тегеран звернувся до нього з проханням про відновлення перемовин щодо ядерної угоди.

Політик також нагадав, що авіаудари Ізраїлю розпочалися на наступний день після закінчення 60-денного ультиматуму, який був винесений Ірану. 

Нагадаємо, що Дональд Трамп заблокував ініціативу Ізраїлю щодо ліквідації верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї. Як повідомляється, між Білим домом і прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху в той період існували постійні прямі комунікації, що дозволяло Вашингтону оперативно впливати на рішення Тель-Авіва в питаннях регіональної безпеки.

До цього Трамп вчергове заявив, що має намір завершити військовий конфлікт Ізраїлю та Ірану.

Іран Ізраїль переговори Дональд Трамп війна
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