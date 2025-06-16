Трамп сделал заявление об обострении на Ближнем Востоке — что известно

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран не сможет одержать победу в войне с Израилем. Необходимо как можно быстрее начать переговоры, пока еще не поздно.

Об этом сообщает канал Donald Trump українською.

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По словам Трампа, после начала израильской военной операции против Ирана, Тегеран обратился к нему с просьбой о возобновлении переговоров по ядерной сделке.

Политик также напомнил, что авиаудары Израиля начались на следующий день после окончания 60-дневного ультиматума, который был вынесен Ирану.

Напомним, что Дональд Трамп заблокировал инициативу Израиля по ликвидации верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Как сообщается, между Белым домом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в тот период существовали постоянные прямые коммуникации, что позволяло Вашингтону оперативно влиять на решения Тель-Авива в вопросах региональной безопасности.

До этого Трамп в очередной раз заявил, что намерен завершить военный конфликт Израиля и Ирана.