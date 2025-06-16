Трамп сделал заявление об обострении на Ближнем Востоке — что известно

Трамп заявил о необходимости переговоров между Ираном и Израилем
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран не сможет одержать победу в войне с Израилем. Необходимо как можно быстрее начать переговоры, пока еще не поздно.
Об этом сообщает канал Donald Trump українською.
Трамп сделал заявление об обострении на Ближнем Востоке
По словам Трампа, после начала израильской военной операции против Ирана, Тегеран обратился к нему с просьбой о возобновлении переговоров по ядерной сделке.
Политик также напомнил, что авиаудары Израиля начались на следующий день после окончания 60-дневного ультиматума, который был вынесен Ирану.
Напомним, что Дональд Трамп заблокировал инициативу Израиля по ликвидации верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Как сообщается, между Белым домом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в тот период существовали постоянные прямые коммуникации, что позволяло Вашингтону оперативно влиять на решения Тель-Авива в вопросах региональной безопасности.
До этого Трамп в очередной раз заявил, что намерен завершить военный конфликт Израиля и Ирана.
Читайте Новини.LIVE!