Трамп зробив гучну заяву про те, як зупинить війну Ізраїлю з Іраном

Дональд Трамп (праворуч) та держсекретар США Марко Рубіо. Фото: Reuters/Nathan Howard

Президент США Дональд Трамп знову виступив із гучною заявою. Він повідомив, що здатен домогтися припинення ворожнечі між Іраном та Ізраїлем, як це, за його словами, вже відбувалося під час його першого президентського терміну з іншими країнами.

Зокрема, Трамп нагадав про конфлікти між Сербією та Косово, а також Єгиптом та Ефіопією. Глава Білого дому написав у соціальній мережі Truth Social, що саме його дії запобігли ескалації та можливим війнам у цих регіонах.

Реклама

Читайте також:

Наслідок бомбардування Тегерана. Фото: Reuters/Majid Asgaripour

Як Трамп пояснив власну впевненість

Політик стверджує, що його методи включають використання торгівельних важелів США і дипломатичних каналів. За його словами, зараз тривають активні переговори та безліч дзвінків з метою врегулювання ситуації на Близькому Сході.

Він також звинуватив адміністрацію колишнього президента США Джо Байдена в погіршенні ситуації, але висловив готовність "виправити все знову". Дональд Трамп наголосив, що розуміє складність завдань, але вважає себе єдиним, хто здатен домогтися результату.

"Так само незабаром у нас буде мир між Ізраїлем та Іраном. Зараз проходить багато дзвінків та зустрічей. Я багато роблю, і ніколи не отримую заслуги, але це нормально — люди розуміють. Зробимо Близький Схід знову великим!" — написав Трамп.

Нагадаємо, раніше у США зробили заяву про непричетність Білого дому до ударів армії Ізраїлю по об'єктах в Ірані.

Тим часом в обох близькосхідних країнах зростає кількість жертв конфлікту, поки Ізраїль та Іран продовжують обмінюватися ракетними ударами.