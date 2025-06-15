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Трамп объяснил, как добьется мира между Израилем и Ираном

15 июня 2025 17:31
Иван Крутогоров - Редактор
Трамп сделал громкое заявление о том, как остановит войну Израиля с Ираном
Дональд Трамп (справа) и госсекретарь США Марко Рубио. Фото: Reuters/Nathan Howard
Иван Крутогоров - Редактор

Президент США Дональд Трамп вновь выступил с громким заявлением. Он сообщил, что способен добиться прекращения вражды между Ираном и Израилем, как это, по его словам, уже происходило во время его первого президентского срока с другими странами.

В частности, Трамп напомнил о конфликтах между Сербией и Косово, а также Египтом и Эфиопией. Глава Белого дома написал в социальной сети Truth Social, что именно его действия предотвратили эскалацию и возможные войны в этих регионах.

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Последствие бомбардировки Тегерана. Фото: Reuters/Majid Asgaripour

Как Трамп объяснил собственную уверенность

Политик утверждает, что его методы включают использование торговых рычагов США и дипломатических каналов. По его словам, сейчас ведутся активные переговоры и множество звонков с целью урегулирования ситуации на Ближнем Востоке.

Он также обвинил администрацию бывшего президента США Джо Байдена в ухудшении ситуации, но выразил готовность "исправить все снова". Дональд Трамп подчеркнул, что понимает сложность задач, но считает себя единственным способным добиться результата.

"Так же в скором времени у нас будет мир между Израилем и Ираном. Сейчас проходит много звонков и встреч. Я многое делаю, и никогда не получаю заслуги, но это нормально — люди понимают. Сделаем Ближний Восток снова великим!" — написал Трамп. 

Напомним, ранее в США сделали заявление о непричастности Белого дома к ударам армии Израиля по объектам в Иране. 

Тем временем в обеих ближневосточных странах растет число жертв конфликта, пока Израиль и Иран продолжают обмениваться ракетными ударами. 

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