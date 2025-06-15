Удар Ирана по Израилю - количество пострадавших возросло

Последствия атаки Ирана на Израиль. Фото: Reuters

Обострение конфликта между Израилем и Ираном продолжается. В результате ударов Ирана по Израилю количество погибших и пострадавших продолжает расти.

Об этом информируют израильские СМИ, в частности Times of Israel.

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Отмечается, что в Израиле количество пострадавших после ночных обстрелов Ираном составляет около 200 человек.

Кроме того, после ракетного удара Ирана по жилому зданию в Бат-Яме пропавшими без вести считаются 35 человек. Известно, что среди погибших — есть двое детей 8 и 10 лет.

Заметим, что Иран атаковал в Израиле ряд стратегических объектов. Первой волной ракет атакованы:

нефтеперерабатывающий завод в Хайфе (центр производства бензина);

промышленная и портовая инфраструктура;

электростанция;

ряд высотных зданий.

Отметим, что это одна из самых мощных атак вглубь территории Израиля. Есть попадания по жилому сектору.

Напомним, что ночью, 15 июня, Израиль совершил серию авиаударов по столице Ирана, городу Тегеран. В ответ Иран запустил баллистические ракеты по израильскому городу Хайфа.

Кроме того, Иран сделал жесткое заявление в отношении Соединенных Штатов Америки после ударов Израиля.