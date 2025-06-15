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Ізраїль та Іран знову завдають ударів один одному — яка ситуація

15 червня 2025 02:37
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Ізраїль та Іран атакували один одного за допомогою літаків та балістичних ракет
Винищувачі ВПС Ізраїля. Ілюстративне фото: ЦАХАЛ
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Сьогодні вночі Ізраїль здійснив серію авіаударів по столиці Ірану, місту Тегеран. У відповідь Іран запустив балістичні ракети по ізраїльському місту Хайфа.

Про це повідомляє Clash Report.

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Яка ситуація на цей момент

Згідно з інформацією на цей момент, ізраїльські ВПС завдали удару ще й по портовому місту Бандар-Аббасі. Військова мета — об'єкти газової та нафтової інфраструктури Ірану.

Державне телебачення Ірану оголосило про намір жорстко відповісти на дії Ізраїлю. Вже відомо, що Іран здійснив масований ракетний удар по Ізраїлю, під обстріл потрапило місто Хайфа. За деякими повідомленнями, балістичні ракети влучили в нафтопереробний завод.

Раніше прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що Іран намагався вбити президента США Дональда Трампа.

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський пояснив, які наслідки для України внаслідок загострення на Близькому Сході.

Іран Ізраїль війна Авіаудар балістична атака
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