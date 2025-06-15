Израиль и Иран атаковали друг друга с помощью самолетов и баллистических ракет

Израиль и Иран снова наносят удары друг другу — какова ситуация
Сегодня ночью Израиль совершил серию авиаударов по столице Ирана, городу Тегеран. В ответ Иран запустил баллистические ракеты по израильскому городу Хайфа.
Об этом сообщает Clash Report.
Какова ситуация на данный момент
Согласно информации на данный момент, израильские ВВС нанесли удар еще и по портовому городу Бандар-Аббаси. Военная цель — объекты газовой и нефтяной инфраструктуры Ирана.
Государственное телевидение Ирана объявило о намерении жестко ответить на действия Израиля. Уже известно, что Иран осуществил массированный ракетный удар по Израилю, под обстрел попал город Хайфа. По некоторым сообщениям, баллистические ракеты попали в нефтеперерабатывающий завод.
Ранее премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что Иран пытался убить президента США Дональда Трампа.
Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский объяснил, какие последствия для Украины в результате обострения на Ближнем Востоке.
Читайте Новини.LIVE!