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Израиль и Иран снова наносят удары друг другу — какова ситуация

15 июня 2025 02:37
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Израиль и Иран атаковали друг друга с помощью самолетов и баллистических ракет
Истребители ВВС Израиля. Иллюстративное фото: ЦАХАЛ
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Сегодня ночью Израиль совершил серию авиаударов по столице Ирана, городу Тегеран. В ответ Иран запустил баллистические ракеты по израильскому городу Хайфа.

Об этом сообщает Clash Report.

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Какова ситуация на данный момент

Согласно информации на данный момент, израильские ВВС нанесли удар еще и по портовому городу Бандар-Аббаси. Военная цель — объекты газовой и нефтяной инфраструктуры Ирана.

Государственное телевидение Ирана объявило о намерении жестко ответить на действия Израиля. Уже известно, что Иран осуществил массированный ракетный удар по Израилю, под обстрел попал город Хайфа. По некоторым сообщениям, баллистические ракеты попали в нефтеперерабатывающий завод.

Ранее премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что Иран пытался убить президента США Дональда Трампа.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский объяснил, какие последствия для Украины в результате обострения на Ближнем Востоке.

Иран Израиль війна Авиаудар балистическая атака
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