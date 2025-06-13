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Ізраїль вдарив по резиденції верховного лідера Ірану, — ЗМІ

13 червня 2025 20:51
Євгенія Брюховецька - редактор
Ізраїль атакував ракетою резиденцію лідера Ірану
Дим в небі після атаки. Ілюстративне фото: скриншот з відео
Євгенія Брюховецька - редактор

Ізраїль увечері в п'ятницю, 13 червня, завдав ракетного удару по Ірану. Влучання відбулося по резиденції верховного лідера Ірану Аятоли Хамене.

Про це пише Clash Report.

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Атака на Іран 

"Терміново: Одна з резиденцій Аятолли Хаменеї була вражена ракетою", — йдеться у повідомленні.

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Скриншот допису

Що відомо про атаки на Іран 13 червня

Вночі Ізраїль розпочав масштабну операцію "Rising Lion", завдавши авіаційних ударів та атак дронів на ядерні об’єкти, військові бази, приватні резиденції генералів Ірану у кількох регіонах.

Внаслідок цього загинули іранські високопосадовці, серед яких:

  • командувач Корпусом вартових Ірану Хоссейн Саламі; 
  • начальник Генштабу Мохаммад Баггері;
  • командувач аерокосмічних сил IRGC Амір Алі Хаджизаде.

Крім того, атаки зачепили ключові іранські ядерні об’єкти, включно з комплексами центрифуг у Натанзі і Фордо. У відповідь Іран запустив понад 100 дронів по території Ізраїлю, які в основному були збиті системами ППО.

Верховний лідер країни Хаменеї пригрозив жорсткою відповіддю, назвавши атаки "оголошенням війни". 

Нагадаємо, Ізраїль сьогодні ліквідував 20 високопоставлених іранських командувачів прямо під час наради в командному центрі.

Згодом Ізраїль оголосив про закриття своїх дипломатичних місій по всьому світу.

Іран Ізраїль війна атака ракетний удар
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