Ізраїль атакував ракетою резиденцію лідера Ірану

Ізраїль вдарив по резиденції верховного лідера Ірану, — ЗМІ
Ізраїль увечері в п'ятницю, 13 червня, завдав ракетного удару по Ірану. Влучання відбулося по резиденції верховного лідера Ірану Аятоли Хамене.
Про це пише Clash Report.
Атака на Іран
"Терміново: Одна з резиденцій Аятолли Хаменеї була вражена ракетою", — йдеться у повідомленні.
Що відомо про атаки на Іран 13 червня
Вночі Ізраїль розпочав масштабну операцію "Rising Lion", завдавши авіаційних ударів та атак дронів на ядерні об’єкти, військові бази, приватні резиденції генералів Ірану у кількох регіонах.
Внаслідок цього загинули іранські високопосадовці, серед яких:
- командувач Корпусом вартових Ірану Хоссейн Саламі;
- начальник Генштабу Мохаммад Баггері;
- командувач аерокосмічних сил IRGC Амір Алі Хаджизаде.
#Iran all nuclear facilities are now history!— Tamal Das (@AskTamal) June 13, 2025
What #Trump was negotiating with #Iran to not to make atom bombs, #Israel finished all of them in 30 minutes.
If #Isreal falls, entire Europe will fall.
Everybody will be affected.
Great job @IDF
pic.twitter.com/zhSfHNBJvr
Крім того, атаки зачепили ключові іранські ядерні об’єкти, включно з комплексами центрифуг у Натанзі і Фордо. У відповідь Іран запустив понад 100 дронів по території Ізраїлю, які в основному були збиті системами ППО.
Верховний лідер країни Хаменеї пригрозив жорсткою відповіддю, назвавши атаки "оголошенням війни".
Нагадаємо, Ізраїль сьогодні ліквідував 20 високопоставлених іранських командувачів прямо під час наради в командному центрі.
Згодом Ізраїль оголосив про закриття своїх дипломатичних місій по всьому світу.
Читайте Новини.LIVE!