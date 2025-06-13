Ізраїль атакував ракетою резиденцію лідера Ірану

Дим в небі після атаки. Ілюстративне фото: скриншот з відео

Ізраїль увечері в п'ятницю, 13 червня, завдав ракетного удару по Ірану. Влучання відбулося по резиденції верховного лідера Ірану Аятоли Хамене.

Про це пише Clash Report.

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"Терміново: Одна з резиденцій Аятолли Хаменеї була вражена ракетою", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису

Що відомо про атаки на Іран 13 червня

Вночі Ізраїль розпочав масштабну операцію "Rising Lion", завдавши авіаційних ударів та атак дронів на ядерні об’єкти, військові бази, приватні резиденції генералів Ірану у кількох регіонах.

Внаслідок цього загинули іранські високопосадовці, серед яких:

командувач Корпусом вартових Ірану Хоссейн Саламі;

начальник Генштабу Мохаммад Баггері;

командувач аерокосмічних сил IRGC Амір Алі Хаджизаде.

#Iran all nuclear facilities are now history!



What #Trump was negotiating with #Iran to not to make atom bombs, #Israel finished all of them in 30 minutes.



If #Isreal falls, entire Europe will fall.

Everybody will be affected.



Great job @IDF

pic.twitter.com/zhSfHNBJvr — Tamal Das (@AskTamal) June 13, 2025

Крім того, атаки зачепили ключові іранські ядерні об’єкти, включно з комплексами центрифуг у Натанзі і Фордо. У відповідь Іран запустив понад 100 дронів по території Ізраїлю, які в основному були збиті системами ППО.

Верховний лідер країни Хаменеї пригрозив жорсткою відповіддю, назвавши атаки "оголошенням війни".

Нагадаємо, Ізраїль сьогодні ліквідував 20 високопоставлених іранських командувачів прямо під час наради в командному центрі.

Згодом Ізраїль оголосив про закриття своїх дипломатичних місій по всьому світу.