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Ізраїль закриває посольства у всіх країнах світу

13 червня 2025 18:42
Євгенія Брюховецька - редактор
Ізраїль закриває свої посольства по всьому світу - яка причина
Прапор біля посольства Ізраїлю. Фото: Reuters
Євгенія Брюховецька - редактор

Ізраїль у п'ятницю, 13 червня, оголосив про закриття своїх дипломатичних місій у всіх країнах світу, де вони були. Це сталося після серії ударів по військових об'єктах в Ірані.

Про це пише Reuters.

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Закриття посольств Ізраїлю

Ізраїль закриває свої посольства по всьому світу і закликає своїх громадян бути пильними та не демонструвати єврейські чи ізраїльські символи в громадських місцях. Також там просять ізраїльтян співпрацювати з місцевими службами безпеки, якщо вони зіткнуться з ворожими діями.

Водночас у заяві не вказано, протягом якого часу посольства будуть закриті. Також громадянам, які перебувають за кордоном, запропонували заповнити форму, аби повідомити про своє місцеперебування.

Аналогічні дії здійснювалися після атаки ХАМАСу на Ізраїль у жовтні 2023 року, аби координувати повернення резервістів і організувати рятувальні рейси.

Раніше в Ізраїлі повідомили про успішне знищення іранських балістичних ракет ще до їх запуску.

Крім того, Ізраїль ліквідував щонайменше 20 високопоставлених командувачів Ірану під час наради в командному центрі.

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