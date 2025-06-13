Ізраїль знищив аеропорт Тебріз та уразив об'єкт у Натанзі

Начальник Генерального штабу, генерал-лейтенант Еяль Замір. Фото: пресслужба ЦАХАЛ

Ізраїльська армія в межах масштабної операції "Ам Калаві" здійснила чергову хвилю авіаударів по цілях в Ірані. Одним із головних об’єктів атаки став аеропорт у місті Тебріз, який, за повідомленнями, був повністю знищений. Ізраїль також підтвердив, що завдав значних пошкоджень ядерному об’єкту в Натанзі.

Про це повідомляє YNet.

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У розпал операції ізраїльська розвідка "Моссад" оприлюднила унікальні матеріали щодо діяльності своїх агентів безпосередньо на території Ірану. Служби безпеки Ізраїлю заявляють, що їм вдалося знищити балістичні ракети ще до їх запуску у бік Ізраїлю.

За словами ізраїльських військових, Іран випустив у відповідь близько сотні безпілотників, однак усі вони були успішно перехоплені. Крім того, було знищено керівний склад військово-повітряних сил Ірану.

Армія оборони Ізраїлю заявила, що наразі ситуація під контролем, і додала, що немає потреби для військових залишатися в батальйонних штабах.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу дав оцінку ударам армії по іранським цілям.

Також стало відомо, що зовнішня розвідувальна служба Ізраїлю "Моссад" провела успішну секретну операцію і атакувала Іран зсередини.

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