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Ізраїль завдав нових ударів по Ірану — які об'єкти знищено

13 червня 2025 13:14
Анастасія Постоєнко - Редактор
Ізраїль знищив аеропорт Тебріз та уразив об'єкт у Натанзі
Начальник Генерального штабу, генерал-лейтенант Еяль Замір. Фото: пресслужба ЦАХАЛ
Анастасія Постоєнко - Редактор

Ізраїльська армія в межах масштабної операції "Ам Калаві" здійснила чергову хвилю авіаударів по цілях в Ірані. Одним із головних об’єктів атаки став аеропорт у місті Тебріз, який, за повідомленнями, був повністю знищений. Ізраїль також підтвердив, що завдав значних пошкоджень ядерному об’єкту в Натанзі.

Про це повідомляє YNet.

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У розпал операції ізраїльська розвідка "Моссад" оприлюднила унікальні матеріали щодо діяльності своїх агентів безпосередньо на території Ірану. Служби безпеки Ізраїлю заявляють, що їм вдалося знищити балістичні ракети ще до їх запуску у бік Ізраїлю.

За словами ізраїльських військових, Іран випустив у відповідь близько сотні безпілотників, однак усі вони були успішно перехоплені. Крім того, було знищено керівний склад військово-повітряних сил Ірану.

Армія оборони Ізраїлю заявила, що наразі ситуація під контролем, і додала, що немає потреби для військових залишатися в батальйонних штабах.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу дав оцінку ударам армії по іранським цілям. 

Також стало відомо, що зовнішня розвідувальна служба Ізраїлю "Моссад" провела успішну секретну операцію і атакувала Іран зсередини

Редакція Новини.LIVE підготувала статтю щодо наслідків війни між Іраном та Ізраїлем для України та які "переваги" від цього матимуть українці. 

Іран Ізраїль атака Моссад ЦАХАЛ
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