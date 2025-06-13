Моссад створив секретну базу дронів в Ірані — що відомо

Наслідки удару Ізраїлю по Тегерану. Фото: Reuters

Зовнішня розвідувальна служба Ізраїлю "Моссад" створила секретну базу своїх дронів-камікадзе у самому серці Ірану. У ніч проти 13 червня Ізраїль застосував їх, щоб атакувати країну.

Про це інформують ізраїльські ЗМІ, зокрема Walla та Israel Hayom.

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За інформацією Walla, Моссад створив базу вибухонебезпечних безпілотників у самому серці Ірану та використав їх у ніч проти 13 червня для атаки на Іран.

Зазначається, що ця секретна кампанія готувалася протягом тривалого часу та вимагала сміливого та витонченого планування "разом з новаторським мисленням та хитрощами".

Як відомо, розвідка Ізраїлю вдало провела три приховані операції.

Одна з операцій Моссаду — це створення бази вибухонебезпечних дронів, які були переміщені в серце Ірану задовго до атаки агентами Моссаду. Під час ізраїльської атаки вибухонебезпечні дрони були активовані та запущені в бік пускових установок ракет класу "земля-земля" (SGM), розташованих на базі Асфакабад поблизу Тегерана.

Усі операції вимагали досліджень і точного збору розвідувальних даних, передових технологій та залучення великих сил, які діяли в самому серці Тегерана та по всьому Ірану в повній таємниці та під наглядом іранських служб безпеки та розвідки.

Нагадаємо, що нещодавно Служба безпеки України провела масштабну спецоперацію "Павутина" на території Росії. Українським бійцям вдалося розмістити безпілотники на території країни-агресорки та успішно атакувати ворожі аеродроми і знищити понад 40 російських бомбардувальників.

Тоді на успішну спецоперацію СБУ на території РФ відреагував й Моссад. Неофіційний акаунт ізраїльської розвідки прокоментував спецоперацію й спростував інформацію, що в Президента України Володимира Зеленського немає карт.