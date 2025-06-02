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Помилялися, що в Зеленського немає карт — Моссад про удари СБУ

2 червня 2025 12:14
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор
Спецоперація СБУ — Моссад висловився щодо карт у Зеленського
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор

Неофіційний акаунт ізраїльської розвідки Моссад прокоментував спецоперацію СБУ зі знищення російських стратегічних бомбардувальників. Служба спростувала інформацію, що в президента України Володимира Зеленського немає карт. 

Відповідний допис Моссад опублікував в Х.

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Моссад про спецоперацію СБУ

"Українська операція проти Росії — це сигнал тривоги в еру війни з використанням дронів. Хтось сказав, що в України немає жодних карт. Він довів, що він помилявся", — йдеться в дописі ізраїльських розвідників.

Моссад також оприлюднив фото Зеленського з картами як доказ того, що світ помилявся. Зрозуміло, що фото українського президента згенеровано штучним інтелектом.

Моссад про спецоперацю СБУ та карти Зеленського
Володимир Зеленський із картами. Фото: x.com/MOSSADil
Помилялися, що в Зеленського немає карт — Моссад про удари СБУ - фото 2
Скриншот допису Моссад в Х

Спецоперація СБУ "Павутина"

Нагадаємо, що в неділю, 1 червня, СБУ провела масштабну спецоперацію "Павутина" на території Росії. Українським бійцям за допомогою дронів вдалося знищити понад 40 російських стратегічних бомбардувальників на чотирьох (за даними росЗМІ — п'ятьох) аеродромах. Спецоперацію очолив голова СБУ Василь Малюк.

Пізніше Зеленський розкрив деталі успішних ударів СБУ по російських аеродромах. За словами президента, для ураження використали 117 дронів. Водночас у СБУ підрахували вартість "збитків", яких завдали Росії. Йдеться про суму в 7 мільярдів доларів.

Також ми повідомляли, що в адміністрації президента США Дональда Трампа відреагували на спецоперацію СБУ. Там заявили, що не знали про цю подію, хоча ЗМІ стверджують протилежне.

Додамо, що прицільні удари та масштабні втрати РФ трапилися в важливу дату. Саме в цей день 1 червня 1996 року Україна передала ядерну зброю Росії. Крім того, бурхливою реакцією на спецоперацію СБУ відреагували в соцмережах.

Володимир Зеленський СБУ Ізраїль спецоперація війна в Україні
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