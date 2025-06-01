У соцмережах з'явилися меми після операції СБУ на аеродроми РФ

Соцмережі вибухнули мемами про операцію СБУ на аеродроми РФ
У неділю, 1 червня, в результаті успішної спецоперації Служби безпеки України в Росії масово палають ворожі стратегічні бомбардувальники — знищено щонайменше 40 російських літаків. Користувачі соцмереж вже відреагували на цю новину та створили низку мемів.
Новини.LIVE зібрали меми, які опублікували користувачі соцмереж у відповідь на успішну спецоперацію СБУ.
Меми про спецоперацію СБУ на аеродроми РФ
Серед мемів користувачі соцмереж публікують смішні картинки з написами на кшталт: "Мені подобається як воно палає, росіяни метушаться".
Зазначимо, що наразі відомо про враження більше ніж 40 російських літаків, серед них — А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.
Раніше ми повідомляли, що у неділю, 1 червня, в результаті успішної спецоперації СБУ в Росії масово палають ворожі стратегічні бомбардувальники.
Згодом зʼявилися кадри російських військових аеродромів, які палають в результаті унікальної спецоперації СБУ.
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