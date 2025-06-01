В соцсетях появились мемы после операции СБУ на аэродромы РФ

Соцсети взорвались мемами об операции СБУ на аэродромы РФ
В воскресенье, 1 июня, в результате успешной спецоперации Службы безопасности Украины, в России массово горят вражеские стратегические бомбардировщики — уничтожено не менее 40 российских самолетов. Пользователи соцсетей уже отреагировали на эту новость и создали ряд мемов.
Новини.LIVE собрали мемы, которые опубликовали пользователи соцсетей в ответ на успешную спецоперацию СБУ.
Мемы о спецоперации СБУ на аэродромы РФ
Среди мемов пользователи соцсетей публикуют смешные картинки с надписями вроде: "Мне нравится, как оно пылает, русские суетятся".
Отметим, что сейчас известно о поражении более 40 российских самолетов, среди них — А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.
Ранее мы сообщали, что в воскресенье, 1 июня, в результате успешной спецоперации СБУ в России массово горят вражеские стратегические бомбардировщики.
Впоследствии появились кадры российских военных аэродромов, которые горят в результате уникальной спецоперации СБУ.
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