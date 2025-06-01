Трамп не знав про спецоперацію СБУ на аеродроми РФ

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

В адміністрації президента США Дональда Трампа заявили, що не знали про спецоперацію Служби безпеки України — в результаті якої було знищено щонайменше 40 російських літаків. Однак раніше видання Axios стверджувало, що очільник Білого дому був поінформований про українську спецоперацію.

Інформацію Axios спростувало видання CBS News.

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Атака на аеродроми РФ — перший коментар адміністрації Трампа

Як інформує CBS News, речники Білого дому відмовилися коментувати атаку на російські аеродроми. Однак джерела в адміністрації лідера США Дональда Трампа повідомили CBS News, що Білий дім не знав про цю спецоперацію СБУ.

Водночас за даними СБУ, в результаті спецоперації "Павутина", російська авіація зазнала збитків на суму — 7 мільярдів доларів.

Наразі відомо про враження більше ніж 40 літаків, серед них — А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Раніше видання Axios писало, що нібито українська сторона заздалегідь повідомила Дональда Трампа про атаку на російські аеродроми.

У неділю, 1 червня, ми інформували, що в результаті успішної спецоперації СБУ в Росії масово палають літаки.