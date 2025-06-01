Трамп не знал о спецоперации СБУ на аэродромы РФ

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

В администрации президента США Дональда Трампа заявили, что не знали о спецоперации Службы безопасности Украины — в результате которой было уничтожено по меньшей мере 40 российских самолетов. Однако ранее издание Axios утверждало, что глава Белого дома был проинформирован об украинской спецоперации.

Информацию Axios опровергло издание CBS News.

Реклама

Читайте также:

Атака на аэродромы РФ — первый комментарий администрации Трампа

Как информирует CBS News, спикеры Белого дома отказались комментировать атаку на российские аэродромы. Однако источники в администрации лидера США Дональда Трампа сообщили CBS News, что Белый дом не знал об этой спецоперации СБУ.

В то же время по данным СБУ, в результате спецоперации "Паутина", российская авиация понесла убытки на сумму — 7 миллиардов долларов.

Известно о поражении более 40 самолетов, среди них — А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Ранее издание Axios писало, что якобы украинская сторона заранее сообщила Дональду Трампу об атаке на российские аэродромы.

В воскресенье, 1 июня, мы информировали, что в результате успешной спецоперации СБУ в России массово горят самолеты.