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Стало відомо, чи знав Трамп про операцію СБУ на аеродроми РФ

1 червня 2025 18:15
Євтушенко Аліна - редактор
Чи знав Трамп заздалегідь про атаку на аеродроми РФ — відповідь
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
Євтушенко Аліна - редактор

У неділю, 1 червня, в результаті успішної спецоперації Служби безпеки України в Росії масово палають ворожі стратегічні бомбардувальники. Стало відомо, чи знав заздалегідь президент США Дональд Трамп про атаку на російські аеродроми.

Про це інформує Axios.

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За інформацією видання Axios, українська сторона заздалегідь повідомила Дональда Трампа про атаку на російські аеродроми.
 
Видання з посиланням на українських чиновників пише, що Україна завдала безпрецедентних ударів безпілотників глибоко всередині Росії, вразивши десятки стратегічних бомбардувальників на кількох базах.  
 
"Україна справді повідомила адміністрацію Трампа про напад заздалегідь, заявив український чиновник", — інформує Axios.

Наразі відомо про враження більше ніж 40 літаків, серед них — А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Раніше ми повідомляли, що в результаті успішної спецоперації СБУ в Росії масово палають ворожі стратегічні бомбардувальники.

Згодом зʼявилися кадри російських військових аеродромів, які палають в результаті унікальної спецоперації СБУ.

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