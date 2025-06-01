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Стало известно, знал ли Трамп об операции СБУ на аэродромы РФ

1 июня 2025 18:15
Евтушенко Алина - редактор
Знал ли Трамп заранее об атаке на аэродромы РФ - ответ
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
Евтушенко Алина - редактор

В воскресенье, 1 июня, в результате успешной спецоперации Службы безопасности Украины в России массово горят вражеские стратегические бомбардировщики. Стало известно, знал ли заранее президент США Дональд Трамп об атаке на российские аэродромы.

Об этом информирует Axios.

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По информации издания Axios, украинская сторона заранее уведомила Дональда Трампа об атаке на российские аэродромы.

Издание со ссылкой на украинских чиновников пишет, что Украина нанесла беспрецедентные удары беспилотников глубоко внутри России, поразив десятки стратегических бомбардировщиков на нескольких базах.

"Украина действительно сообщила администрации Трампа о нападении заранее, заявил украинский чиновник", — информирует Axios.

Известно о поражении более 40 самолетов, среди них — А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Ранее мы сообщали, что в результате успешной спецоперации СБУ в России массово горят вражеские стратегические бомбардировщики.

Впоследствии появились кадры российских военных аэродромов, которые горят в результате уникальной спецоперации СБУ.

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