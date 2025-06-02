Спецоперация СБУ — Моссад высказался по поводу карт у Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Неофициальный аккаунт израильской разведки Моссад прокомментировал спецоперацию СБУ по уничтожению российских стратегических бомбардировщиков. Служба опровергла информацию, что у президента Украины Владимира Зеленского нет карт.

Соответствующее сообщение Моссад опубликовал в Х.

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"Украинская операция против России — это сигнал тревоги в эру войны с использованием дронов. Кто-то сказал, что у Украины нет никаких карт. Он доказал, что он ошибался", — говорится в заметке израильских разведчиков.

Моссад также обнародовал фото Зеленского с картами как доказательство того, что мир ошибался. Понятно, что фото украинского президента сгенерировано искусственным интеллектом.

Владимир Зеленский с картами. Фото: x.com/MOSSADil

Скриншот сообщения Моссад в Х

Спецоперация СБУ "Паутина"

Напомним, что в воскресенье, 1 июня, СБУ провела масштабную спецоперацию "Паутина" на территории России. Украинским бойцам с помощью дронов удалось уничтожить более 40 российских стратегических бомбардировщиков на четырех (по данным росСМИ — пяти) аэродромах. Спецоперацию возглавил глава СБУ Василий Малюк.

Позже Зеленский раскрыл детали успешных ударов СБУ по российским аэродромам. По словам президента, для поражения использовали 117 дронов. В то же время в СБУ подсчитали стоимость "убытков", которые нанесли России. Речь идет о сумме в 7 миллиардов долларов.

Также мы сообщали, что в администрации президента США Дональда Трампа отреагировали на спецоперацию СБУ. Там заявили, что не знали об этом событии, хотя СМИ утверждают обратное.

Добавим, что прицельные удары и масштабные потери РФ случились в важную дату. Именно в этот день 1 июня 1996 года Украина передала ядерное оружие России. Кроме того, бурной реакцией на спецоперацию СБУ отреагировали в соцсетях.