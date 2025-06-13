Моссад создал секретную базу дронов в Иране - что известно

Последствия удара Израиля по Тегерану. Фото: Reuters

Внешняя разведывательная служба Израиля "Моссад" создала секретную базу своих дронов-камикадзе в самом сердце Ирана. В ночь на 13 июня Израиль применил их, чтобы атаковать страну.

Об этом информируют израильские СМИ, в частности Walla и Israel Hayom.

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По информации Walla, Моссад создал базу взрывоопасных беспилотников в самом сердце Ирана и использовал их в ночь на 13 июня для атаки на Иран.

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Отмечается, что эта секретная кампания готовилась в течение длительного времени и требовала смелого и изящного планирования "вместе с новаторским мышлением и хитростью".

Как известно, разведка Израиля удачно провела три скрытые операции.

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Одна из операций Моссада — это создание базы взрывоопасных дронов, которые были перемещены в сердце Ирана задолго до атаки агентами Моссада. Во время израильской атаки взрывоопасные дроны были активированы и запущены в сторону пусковых установок ракет класса "земля-земля" (SGM), расположенных на базе Асфакабад вблизи Тегерана.

Все операции требовали исследований и точного сбора разведывательных данных, передовых технологий и привлечения больших сил, которые действовали в самом сердце Тегерана и по всему Ирану в полной тайне и под наблюдением иранских служб безопасности и разведки.

Напомним, что недавно Служба безопасности Украины провела масштабную спецоперацию "Паутина" на территории России. Украинским бойцам удалось разместить беспилотники на территории страны-агрессора и успешно атаковать вражеские аэродромы, и уничтожить более 40 российских бомбардировщиков.

Тогда на успешную спецоперацию СБУ на территории РФ отреагировал и Моссад. Неофициальный аккаунт израильской разведки прокомментировал спецоперацию и опроверг информацию, что у Президента Украины Владимира Зеленского нет карт.