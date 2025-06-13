Удар Ізраїлю по Ірану — що сталося і чому це важливо для України

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу. Фото: REUTERS/Ronen Zvulun

Ізраїль розпочав масштабну військову операцію проти Ірану. Вона стартувала в ніч проти 13 червня й отримала назву "Народ як лев".

Ціллю атаки, у першу чергу, були об'єкти, пов'язані із ядерною програмою Ірану. Крім того, армія Ізраїлю атакувала воєнні об'єкти, а також ліквідувала низку високопоставлених іранських військових.

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Іран також "недорахувався" деяких важливих фізиків-ядерщиків. Очікується, що операція Ізраїлю продовжиться.

Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї. Фото: Office of the Iranian Supreme Leader/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS

Що відомо станом на зараз

В ЦАХАЛ заявили, що Ізраїль використав під час операції понад 200 літаків, які атакували та вразили понад 100 цілей.

Зокрема, були атаковані підприємства зі збагачення урану в Натанзі та Фордо, ракетні бази в Керманшаху та Хорремабаді.

ЗМІ пишуть, що також було знищено центр ядерних технологій та профільну лабораторію.

За попередніми даними, усього було п'ять хвиль атак по цілях в Ірані.

ЦАХАЛ підтвердив ліквідацію трьох іранських військових високого рангу: командувача Корпусу вартових Ісламської революції Хоссейна Саламі, начальника Генштабу ЗС Ірану Мохаммада Хоссейна Багері та командувача штабу "Хатам аль-Анбія" (оперативне командування) Голама Алі Рашида.

Також, за даними ЗМІ, були ліквідовані провідні фізики-ядерщики Ірану. Зокрема, заступник голови Організації з атомної енергії Ірану Саєд Амір Хосейн Фетхі.

Це не остаточні підсумки операції, вони, очевидно, будуть пізніше. Сама операція, як заявляють в Ізраїлі, продовжиться.

Атака Ізраїлю по Ірану. Що це означає для України?

Послаблення союзника Росії

У січні 2025 року Іран та Російська Федерація уклали договір про всеосяжне стратегічне партнерство.

Як пише "Радіо Свобода", офіційні особи обох країн тоді заявили, що договір охоплює всі сфери — від науки та культури до військового співробітництва.

Серед іншого в тексті йдеться, що "Росія та Ісламська Республіка Іран у разі нападу агресора на одну з них не повинні надавати жодної допомоги агресору".

До цього, звісно ж, згадаємо "шахеди". Іранські дрони з самого початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну стали однією із ключових частин російського терору проти українських міст і громадян.

Іран передавав "шахеди" для Росії на стартових етапах повномасштабної війни. Іран, очевидно, допомагав Росії налагодити виробництво цих дронів на власній території. Тих дронів, які росіяни називають "Геранью".

Крім цього, Іран, як раніше писав WSJ, ще минулого року передав росіянам балістичні ракети малої дальності. І це, видається, лише окремі епізоди глобального співробітництва між РФ та Іраном.

Відволікання уваги від України

Не те щоб представники нинішньої адміністрації США і без цього сильну увагу звертали на потреби України, але це все ж важливий пункт, який варто згадати.

Обмін масштабними ударами та потенційна війна між Ізраїлем та Іраном, до якої, не виключено, долучаться й інші країни, може стати фактором, який остаточно відверне США та сильно відверне інші країни від війни між Україною та РФ.

Підвищення ціни на нафту

На жаль, це вже відбувається. І це погані новини для України.

Як пише Bloomberg, ціни на нафту підскочили на 13% відразу після ударів Ізраїлю по Ірану.

Нафта марки Brent перевищила 78 доларів за барель. І це найбільший стрибок ціни за день з березня 2022 року, після початку вторгнення РФ в Україну.

Річ у тому, що на регіон, де власне все відбувається, припадає третина світового видобутку сирої нафти.

І це хороші новини для Росії, чиї доходи сильно залежать від продажу нафти у тому числі. Грошей в них найближчим часом буде більше. Куди вони підуть — на жаль, не важко здогадатись.

Бонусне питання. Чи стане менше "шахедів", які летять по Україні?

Залежить від масштабів співробітництва між Іраном та РФ у цій галузі.

Іран для атаки у відповідь використовує проти Ізраїлю "шахеди". Цілком можливо, що заводи з виробництва цих дронів в Ірані також стануть цілями ізраїльської армії.

Проблема в тому, що Росія налагодила виробництво дронів на своїй території. Єдине, поки що незрозуміло, наскільки серйозне САМОСТІЙНЕ виробництво їм вдалося налагодити.

Є підозра, що скоро ми про це дізнаємось.

Нагадаємо, в Ірані заявили, що готують масштабну атаку по Ізраїлю у відповідь. Там заявили, що відповідь матиме регіональний масштаб та включатиме не лише використання балістичних ракет, а й інші інструменти стримування.