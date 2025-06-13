Іран готує масштабну військову відповідь Ізраїлю

Дим над пошкодженою будівлею після ізраїльських ударів у Тегерані. Фото: Majid Asgaripour/WANA

На тлі загострення конфлікту між Іраном та Ізраїлем іранське керівництво заявило про підготовку масштабної й багаторівневої відповіді на ізраїльські удари по території Ірану. За словами представників Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР), відповідь матиме регіональний масштаб та включатиме не лише використання балістичних ракет, а й інші інструменти стримування.

Про це висловився верховний лідер Ірану Алі Хамене.

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До атак проти Ізраїлю долучився Ємен

Стало відомо, що до атак проти Ізраїлю долучився й Ємен. З його території були спрямовані ударні безпілотники в бік Ізраїлю.

Sirens heard in Jordan's capital Amman.pic.twitter.com/ihKDedag0p — Clash Report (@clashreport) June 13, 2025

Паралельно Іран скасував участь у переговорах зі США, які мали відбутися найближчими вихідними в Омані. Це може свідчити про остаточний перехід Тегерана від дипломатичного діалогу до прямої конфронтації.

NEW: Iranian drones are now flying over Syria. pic.twitter.com/I3LVcYsN3o — Clash Report (@clashreport) June 13, 2025

Американські, ізраїльські та британські винищувачі наразі активно перехоплюють іранські дрони в повітряному просторі Сирії та Іраку, намагаючись стримати подальше загострення.

Іран обіцяє багаторівневу відповідь

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї опублікував жорстку заяву щодо майбутніх дій Ісламської Республіки:

"Сильна рука військової сили Ісламської Республіки не ослабне. Злочинна організація запланувала собі гірку долю та майбутнє, сповнене мук", — написав він у соцмережі X.

Повідомлення Алі Хаменеї. Фото: скриншот

Нагадаємо, Ізраїль масовано атакував низку об'єктів і Ірані, серед яких були й ті, що залучені до ядерної програми.

У відповідь Іран запустив по Ізраїлю понад 100 ударних дронів "Шахед-136".

Тим часом ціні на нафту у світі різко підскочили через бойові дії.