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Иран готовит масштабную атаку против Израиля

13 июня 2025 10:00
Анастасия Постоенко - Редактор
Иран готовит масштабный военный ответ Израилю
Дым над поврежденным зданием после израильских ударов в Тегеране. Фото: Majid Asgaripour/WANA
Анастасия Постоенко - Редактор

На фоне обострения конфликта между Ираном и Израилем иранское руководство заявило о подготовке масштабного и многоуровневого ответа на израильские удары по территории Ирана. По словам представителей Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), ответ будет иметь региональный масштаб и будет включать не только использование баллистических ракет, но и другие инструменты сдерживания.

Об этом высказался верховный лидер Ирана Али Хамене.

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К атакам против Израиля присоединился Йемен

Стало известно, что к атакам против Израиля присоединился и Йемен. С его территории были направлены ударные беспилотники в сторону Израиля.

Параллельно Иран отменил участие в переговорах с США, которые должны были состояться в ближайшие выходные в Омане. Это может свидетельствовать об окончательном переходе Тегерана от дипломатического диалога к прямой конфронтации.

Американские, израильские и британские истребители сейчас активно перехватывают иранские дроны в воздушном пространстве Сирии и Ирака, пытаясь сдержать дальнейшее обострение.

Иран обещает многоуровневый ответ

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи опубликовал жесткое заявление относительно будущих действий Исламской Республики:

"Сильная рука военной силы Исламской Республики не ослабнет. Преступная организация запланировала себе горькую судьбу и будущее, полное мучений", — написал он в соцсети X.

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Сообщение Али Хаменеи. Фото: скриншот

Напомним, Израиль массированно атаковал ряд объектов и Иране, среди которых были и те, которые вовлечены в ядерную программу.

В ответ Иран запустил по Израилю более 100 ударных дронов "Шахед-136".

Тем временем цены на нефть в мире резко подскочили из-за боевых действий.

Иран Израиль обстрелы ракеты війна
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