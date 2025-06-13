Иран готовит масштабный военный ответ Израилю

Иран готовит масштабную атаку против Израиля
На фоне обострения конфликта между Ираном и Израилем иранское руководство заявило о подготовке масштабного и многоуровневого ответа на израильские удары по территории Ирана. По словам представителей Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), ответ будет иметь региональный масштаб и будет включать не только использование баллистических ракет, но и другие инструменты сдерживания.
Об этом высказался верховный лидер Ирана Али Хамене.
К атакам против Израиля присоединился Йемен
Стало известно, что к атакам против Израиля присоединился и Йемен. С его территории были направлены ударные беспилотники в сторону Израиля.
Сирены слышны в столице Иордании Аммане.pic.twitter.com/ihKDedag0p- Clash Report (@clashreport) 13 июня 2025 года
Параллельно Иран отменил участие в переговорах с США, которые должны были состояться в ближайшие выходные в Омане. Это может свидетельствовать об окончательном переходе Тегерана от дипломатического диалога к прямой конфронтации.
NEW: Иранские беспилотники теперь летают над Сирией. pic.twitter.com/I3LVcYsN3o- Clash Report (@clashreport) 13 июня 2025 г.
Американские, израильские и британские истребители сейчас активно перехватывают иранские дроны в воздушном пространстве Сирии и Ирака, пытаясь сдержать дальнейшее обострение.
Иран обещает многоуровневый ответ
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи опубликовал жесткое заявление относительно будущих действий Исламской Республики:
"Сильная рука военной силы Исламской Республики не ослабнет. Преступная организация запланировала себе горькую судьбу и будущее, полное мучений", — написал он в соцсети X.
Напомним, Израиль массированно атаковал ряд объектов и Иране, среди которых были и те, которые вовлечены в ядерную программу.
В ответ Иран запустил по Израилю более 100 ударных дронов "Шахед-136".
Тем временем цены на нефть в мире резко подскочили из-за боевых действий.
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