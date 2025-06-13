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Іран атакував Ізраїль понад 100 дронами — ЦАХАЛ відповів

13 червня 2025 08:42
Анастасія Постоєнко - Редактор
Іран відповів на атаки Ізраїлю — що відомо
Військова техніка біля кордону Ізраїлю. Фото: REUTERS/Amir Cohen
Анастасія Постоєнко - Редактор

Близький Схід знову опинився на межі масштабного конфлікту. Іран здійснив запуск понад 100 ударних безпілотників у напрямку Ізраїлю. Як повідомила Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), іранські дрони вже прямують через повітряний простір Іраку, про що свідчать кадри, поширені у соцмережах.

Про це пише Times Of Israel.

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У ЦАХАЛ зазначили, що на перехоплення дронів спрямовані всі необхідні ресурси. Водночас в армії не виключають, що найближчим часом може відбутися "важкий ракетний удар".

Нагадаємо, атаки стали відповіддю на потужний авіаудар Ізраїлю по об’єктах в Ірані, зокрема по ядерних і військових установках. За словами бригадного генерала Еффі Дефріна, у повітря було піднято понад 200 літаків, які скинули понад 330 боєприпасів на близько 100 цілей.

Унаслідок ізраїльських ударів загинули кілька високопоставлених іранських військових, серед них:командувач збройними силами Ірану Мохаммад Багері, глава Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) Хосейн Салямі, начальник центрального штабу Хатам-аль-Анбія Голам Алі Рашид.

Також повідомляється про ліквідацію інших високих посадовців, причетних до керівництва іранськими військовими структурами.

У ЦАХАЛ заявили, що Іран продовжує розробку ядерної зброї, просуваючи програму на всіх етапах, попри міжнародний тиск.

Іран Ізраїль дрони війна атака
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