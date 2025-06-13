Іран відповів на атаки Ізраїлю — що відомо

Військова техніка біля кордону Ізраїлю. Фото: REUTERS/Amir Cohen

Близький Схід знову опинився на межі масштабного конфлікту. Іран здійснив запуск понад 100 ударних безпілотників у напрямку Ізраїлю. Як повідомила Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), іранські дрони вже прямують через повітряний простір Іраку, про що свідчать кадри, поширені у соцмережах.

Про це пише Times Of Israel.

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У ЦАХАЛ зазначили, що на перехоплення дронів спрямовані всі необхідні ресурси. Водночас в армії не виключають, що найближчим часом може відбутися "важкий ракетний удар".

Iranian attack drones, including Shahed variants, have been launched towards Israel, starting Iran's retaliatory strikes.



Seen here, an Iranian Shahed-136 flies low over eastern Iraq, heading westward. pic.twitter.com/qEADnoWWly — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 13, 2025

Нагадаємо, атаки стали відповіддю на потужний авіаудар Ізраїлю по об’єктах в Ірані, зокрема по ядерних і військових установках. За словами бригадного генерала Еффі Дефріна, у повітря було піднято понад 200 літаків, які скинули понад 330 боєприпасів на близько 100 цілей.

Унаслідок ізраїльських ударів загинули кілька високопоставлених іранських військових, серед них:командувач збройними силами Ірану Мохаммад Багері, глава Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) Хосейн Салямі, начальник центрального штабу Хатам-аль-Анбія Голам Алі Рашид.

Також повідомляється про ліквідацію інших високих посадовців, причетних до керівництва іранськими військовими структурами.

У ЦАХАЛ заявили, що Іран продовжує розробку ядерної зброї, просуваючи програму на всіх етапах, попри міжнародний тиск.