Іран відповів на атаки Ізраїлю — що відомо

Іран атакував Ізраїль понад 100 дронами — ЦАХАЛ відповів
Близький Схід знову опинився на межі масштабного конфлікту. Іран здійснив запуск понад 100 ударних безпілотників у напрямку Ізраїлю. Як повідомила Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), іранські дрони вже прямують через повітряний простір Іраку, про що свідчать кадри, поширені у соцмережах.
Про це пише Times Of Israel.
Іран запустив понад 100 БпЛА у відповідь на атаки Ізраїлю
У ЦАХАЛ зазначили, що на перехоплення дронів спрямовані всі необхідні ресурси. Водночас в армії не виключають, що найближчим часом може відбутися "важкий ракетний удар".
Iranian attack drones, including Shahed variants, have been launched towards Israel, starting Iran's retaliatory strikes.— OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 13, 2025
Seen here, an Iranian Shahed-136 flies low over eastern Iraq, heading westward. pic.twitter.com/qEADnoWWly
Нагадаємо, атаки стали відповіддю на потужний авіаудар Ізраїлю по об’єктах в Ірані, зокрема по ядерних і військових установках. За словами бригадного генерала Еффі Дефріна, у повітря було піднято понад 200 літаків, які скинули понад 330 боєприпасів на близько 100 цілей.
Унаслідок ізраїльських ударів загинули кілька високопоставлених іранських військових, серед них:командувач збройними силами Ірану Мохаммад Багері, глава Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) Хосейн Салямі, начальник центрального штабу Хатам-аль-Анбія Голам Алі Рашид.
Також повідомляється про ліквідацію інших високих посадовців, причетних до керівництва іранськими військовими структурами.
У ЦАХАЛ заявили, що Іран продовжує розробку ядерної зброї, просуваючи програму на всіх етапах, попри міжнародний тиск.
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